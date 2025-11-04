Papa assume prevenção do suicídio como preocupação das comunidades católicas

O Papa Leão XIV convocou as comunidades católicas a um esforço conjunto na prevenção do suicídio, dedicando a sua intenção mensal de oração a esta temática, em novembro.

“Rezemos para que as pessoas que se debatem com pensamentos suicidas encontrem na sua comunidade o apoio, o cuidado e o amor de que necessitam e se abram à beleza da vida”, pede Leão XIV, numa mensagem divulgada esta quarta-feira pela Rede Mundial de Oração do Papa, confiada à Companhia de Jesus.

O vídeo deste mês foi realizado com o apoio da diocese norte-americana de Phoenix (Arizona) e a colaboração da Vatican Media.

“Que saibamos estar próximos, com respeito e ternura, ajudando a curar feridas, criar laços e abrir horizontes. Que, juntos, possamos redescobrir que a vida é um dom, que ainda há beleza e sentido, mesmo no meio da dor e do sofrimento”, reza o Papa.

O Papa deseja que as pessoas com pensamentos suicidas “encontrem sempre uma comunidade que os acolha, escute e acompanhe”.

Leão XIV reza ainda para que todos tenham “um coração atento e compassivo, capaz de oferecer conforto e apoio, bem como a ajuda profissional necessária”.

O suicídio é a terceira causa de morte entre adolescentes e jovens adultos, em todo o mundo.

O Papa sublinha que também os crentes podem ser “vulneráveis” à “tristeza sem esperança”.

“Pedimos-te que sempre nos faças sentir o teu amor para que, através da Tua proximidade connosco, possamos reconhecer e proclamar a todos o amor infinito do Pai que nos conduz pela mão para renovar a nossa confiança na vida que nos dás”, conclui a oração de Leão XIV.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todos os anos cerca de 720 mil pessoas tiram a própria vida; mais da metade dos suicídios globais (56%) ocorre antes dos 50 anos, sendo particularmente afetada a faixa etária dos 15 aos 29 anos.

Por ocasião desta intenção de oração de Leão XIV, pessoas de todo o mundo, envolvidas na pastoral da saúde mental, vão reunir-se de 5 a 7 de novembro, em Roma, “para discutir como a comunidade cristã pode acompanhar as pessoas que enfrentam problemas de saúde mental, depressão, dor profunda, e prevenir, através da escuta e da proximidade, o risco de suicídio”.

As imagens do vídeo deste mês foram filmadas na Diocese de Phoenix, no Arizona, que colocou o tema da saúde mental entre as suas prioridades pastorais, com um gabinete próprio para o ministério da saúde mental, espaços de escuta, cursos de formação na comunidade, parcerias com organizações locais e estruturas de saúde.

Esta comunidade católica celebra anualmente uma Missa em memória das pessoas que se suicidaram e promove campanhas para reduzir o estigma em torno das doenças mentais.

“A intenção de oração do Santo Padre para este mês, pelas pessoas que se debatem com pensamentos suicidas e em particular para que encontrem nas suas comunidades o apoio e o amor de que necessitam, está muito presente no meu coração”, comenta o bispo de Phoenix, D. John Dolan, numa nota enviada à Agência ECCLESIA.

O responsável perdeu o irmão Tom, as irmãs Terese e Mary e o cunhado Joe, “todos mortos por suicídio”.

“Há feridas e mistérios que não podemos compreender. E, no entanto, temos esperança! Confiamos num Pai amoroso que tem junto a si os nossos entes queridos e contamos uns para os outros, caminhando juntos como companheiros de viagem”, assinala D. John Dolan.

O padre Cristóbal Fones, diretor internacional da Rede Mundial de Oração do Papa, considera que “o tema da prevenção do suicídio interpela profundamente a Igreja”.

O sacerdote jesuíta recorda que, em novembro de 2021, o Papa Francisco pediu para rezar pelas pessoas que sofrem de depressão e, em abril de 2020, por aqueles que são “escravos de dependências”.

O Vídeo do Papa é uma iniciativa oficial de alcance global que visa divulgar as intenções de oração mensais do pontífice, desenvolvido pela Rede Mundial de Oração do Papa (Apostolado da Oração).

Desde 2016, teve mais de 253 milhões de visualizações em todas as redes sociais do Vaticano.