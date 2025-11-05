De autocaravana à procura de vocações pela Diocese do Porto

O secretariado diocesano da Pastoral das Vocações do Porto lançou esta semana o projeto "Caravana Vocacional", que vai percorrer as 477 paróquias da diocese com o objetivo de despertar as comunidades para as vocações.

“Para lá …Caminho!” é a designação da atividade que “quer ser sinal de ‘pro-vocação’ e de esperança”. A caravana vai percorrer as paróquias e comunidades da diocese do Porto com o objetivo de promover “momentos sobre o sentido da vocação e o chamamento que Jesus dirige a cada pessoa”.

A "Caravana Vocacional" insere-se no âmbito da Semana de Oração pelos Seminários e, de acordo com uma nota divulgada pela diocese, pretende convidar “especialmente os jovens a parar, escutar e discernir os sonhos de Deus para as suas vidas”. De acordo com a nota, o projeto tem “o objetivo de promover uma cultura vocacional”.

“Mais do que um projeto, a Caravana é um itinerário de fé e missão, que desafia toda a comunidade diocesana a redescobrir a alegria de seguir Jesus e a rezar pelas vocações”, conclui o comunicado do SDPV.

Citado pelo semanário diocesano, Voz Portucalense, o diretor do secretariado diocesano da Pastoral das Vocações (SDPV), padre Luís Lencastre, refere que a “autocaravana encontrará nos adros das nossas Igrejas um lugar privilegiado para provocar reações e despertar curiosidade”.

De acordo com o sacerdote, a ideia é chegar às paróquias da diocese do Porto e durante um fim de semana “desafiar os diferentes grupos paroquiais com um conjunto de atividades e dinâmicas, tais como, testemunhos, jogos, vigílias, sessões de cinema, momentos de reflexão, encontro e oração, que interpelem para a escuta atenta da voz do Espírito Santo nas suas vidas, nos outros e na realidade”.

Bispo do Porto: "A diocese do Porto precisa de ti".

A propósito da Semana de Oração pelos Seminários que se prolonga até 9 de novembro, o bispo do Porto, D. Manuel Linda publicou uma mensagem vídeo em que reforça a ideia de que a diocese precisa de vocações.

Dirigindo-se em particular aos jovens e adolescentes, o bispo refere que "a Igreja lança o desafio" para que pensen "o que é isso de ser padre, e a possibilidade que tu tens de o ser".

Pensa em Jesus Cristo e na seleção dos seus apóstolos. A grande maioria foram selecionados diretamente por Jesus. Era Jesus que lhes apontava o dedo e dizia: “Segue-Me”. Assim aconteceu com os pescadores. Assim aconteceu com Mateus, que era chefe de finanças, e com muitos outros", prossegue.

D. Manuel Linda lembra que "há dois processos de as pessoas entrarem no Seminário. Por iniciativa própria e por iniciativa do Senhor Jesus".

"Aliás, as duas iniciativas são sempre do Senhor Jesus. Mas uma vez é porque a pessoa sente isso dentro do seu coração. Outras vezes, porventura, porque o Senhor usou alguém como instrumento para lhe dizer: Tu podes vir a ser padre", sublinha.

"E não te esqueças, a Diocese do Porto precisa de ti", conclui.