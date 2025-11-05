Presépio de Priscos dá visibilidade à deficiência e à superação

O Presépio ao Vivo de Priscos é conhecido por ser um dos maiores e mais autênticos presépios vivos da Europa. Numa nota enviada à Renascença, a organização da edição deste ano adianta que “a escolha do tema, “Deficiência e Superação”, nasce da urgência de dar visibilidade a quem tantas vezes vive na sombra — pessoas com deficiência e famílias que, dia após dia, enfrentam obstáculos invisíveis aos olhos do mundo, mas não ao olhar de Deus”. “São histórias reais de mães e pais que lutam por apoios inexistentes, de jovens que sonham com oportunidades que ainda não chegaram, de famílias que vivem entre o amor e o cansaço, mas que continuam, com coragem silenciosa, a acreditar”, acrescenta.

De acordo com os organizadores “este tema procura abrir os olhos e o coração para realidades que continuam a exigir resposta”, como “a falta de oportunidades de inclusão social e profissional, a escassez de vagas em centros de capacitação e apoio pós-escolar, a ausência de lares para jovens e adultos com deficiência, a carência de apoios terapêuticos e de recursos adequados, e a necessidade de promover uma participação plena na comunidade”. “A sociedade ainda não oferece respostas à altura do valor destas vidas — por isso, o Presépio de Priscos quer ser voz, gesto e símbolo de uma esperança que não desiste”, alertam.

Assim, a “edição deste ano do Presépio de Priscos desafia-nos a olhar para além das limitações e a reconhecer o valor e o potencial de cada pessoa”, e “mais do que uma encenação, é um testemunho de fé, esperança e humanidade, que inspira à inclusão, à partilha e ao renascimento”, porque “a verdadeira superação nasce do amor e da comunhão; e só juntos construiremos uma sociedade mais justa, fraterna e digna”.

A organização defende que “este Presépio quer ser a voz dessa esperança, um espaço de encontro entre a fragilidade e a força, entre o limite humano e a infinita dignidade de cada pessoa”, e afirma que “com esta edição, o Presépio de Priscos pretende sensibilizar e consciencializar para os desafios vividos pelas pessoas com deficiência e pelas suas famílias, promovendo uma reflexão profunda sobre a urgência da inclusão, da igualdade de oportunidades e da solidariedade real, aquela que não se limita ao discurso, mas se traduz em presença, respeito e compromisso”.

“O Presépio ao Vivo de Priscos é mais do que uma tradição — é um ato de comunidade. O Presépio ao Vivo de Priscos é mais do que uma atração natalícia — é uma experiência viva de fé, cultura e partilha”, assinala.

Na sua nota, a organização revela que “pessoas de várias geografias de Portugal e do Norte de Espanha, incluindo a Galiza, Santiago de Compostela, Pontevedra e Ourense, já agendaram a sua visita, atraídas pela autenticidade e pelo valor educativo deste evento único”.

O Presépio ao Vivo de Priscos estará aberto ao público nos seguintes dias:

DEZEMBRO de 2025

14 DEZ - 11h00 às 18h00

20 DEZ - 14h30 às 17h30

21 DEZ - 15h00 às 18h00

25 DEZ - 16h00 às 18h30

27 DEZ - 14h30 às 17h30

28 DEZ - 15h00 às 17h30

JANEIRO de 2026

01JAN - 16h00 às 18h30

04 JAN - 15h00 às 18h00

10 JAN - 20h00 às 22h30

11 JAN - 15h00 às 18h00

O Presépio ao Vivo de Priscos mantém o seu compromisso de unir tradição, solidariedade e inclusão. À semelhança dos anos anteriores, a entrada terá um valor simbólico de donativo, revertendo parte da receita para o projeto de apoio a reclusos — uma iniciativa que promove a reintegração social através da participação na construção dos cenários e na preparação do evento.

As crianças e jovens até aos 16 anos têm entrada livre, permitindo que milhares de estudantes e famílias visitem o Presépio todos os anos.