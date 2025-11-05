Reunião de bispos no Funchal. "A Igreja deve falar a linguagem que todos compreendem"

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

O mote é claro. Aguarda-se agora pela aplicação prática. Os bispos concluem que a comunicação deve ser entendida como “parte essencial da missão” e que a Igreja deve falar numa linguagem “que todos compreendem”, utilizando a totalidade dos meios disponíveis: “Os mais conhecidos e também aqueles que, nos últimos anos, se incorporaram na atividade comunicativa; nenhum meio deve ser descartado” – lê-se no comunicado final do Encontro Ibérico publicado pelas Comissões Episcopais de Comunicação Social. É, assim, incentivado o uso de redes sociais pelas dioceses. “Sem abandonar o rigor e a verdade, é por vezes necessário modelar a precisão em favor da difusão da mensagem eclesial.” Uma das principais indicações que sai deste encontro é também a necessidade de tornar a linguagem da Igreja “clara para a opinião pública”, “próxima da vida quotidiana das pessoas”, oferecendo “respostas às perguntas do homem e da mulher de hoje”. “Hoje, o dia passa num instante, o ritmo de vida contemporâneo no mundo ocidental exige o «já» e o «agora» que muitas vezes não suporta o «daqui por um ano vamos ver»”, explica D. Nuno Brás, bispo do Funchal, na conferência de imprensa desta manhã.

A par das novas formas de comunicação e da rapidez exigida às respostas providenciadas pela Igreja: “Às vezes é necessário abandonar a precisão dos termos teológicos, um bocadinho como os juristas, por vezes escutamos juristas a falar e ficamos a saber nada, se começamos a falar com linguagem técnica da teologia, muitas vezes as pessoas não entendem” “Informar é o único caminho para combater a desinformação”. Navegando nos tempos modernos, é reconhecido que “a comunicação hoje exige profissionalismo” e tal passa por uma aposta na formação, não esquecendo o desafio que representa a Inteligência Artificial. É também sublinhado que devem ser estabelecidas “relações pessoais de colaboração” com a Comunicação Social – que tem o papel de escrutinar todas instituições, incluindo a Igreja. Questionado sobre a possibilidade de novos cursos para formar jornalistas na área e termos religiosos, D. Nuno Brás assume que “é desejável” que tal aconteça para garantir uma comunicação mais precisa. “O jornalista é pessoa, traz consigo uma história pessoal de vida, os jornalistas não são máquinas, são seres humanos.”