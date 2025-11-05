Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Reunião de bispos no Funchal. "A Igreja deve falar a linguagem que todos compreendem"

05 nov, 2025 - 12:15 • João Maldonado

Bispos assumem que “às vezes é necessário abandonar a precisão dos termos teológicos" para garantir que a mensagem é perceptível. As dioceses portuguesas e espanholas são incentivadas a usar as redes sociais e é feito um apelo à profissionalização da comunicação nas estruturas da Igreja. Conheça as conclusões do encontro ibérico das Comissões Episcopais de Comunicação Social.

A+ / A-
Reportagem de João Maldonado sobre conclusões da reunião de bispos no Funchal
Ouça a reportagem do jornalista João Maldonado

O mote é claro. Aguarda-se agora pela aplicação prática. Os bispos concluem que a comunicação deve ser entendida como “parte essencial da missão” e que a Igreja deve falar numa linguagem “que todos compreendem”, utilizando a totalidade dos meios disponíveis: “Os mais conhecidos e também aqueles que, nos últimos anos, se incorporaram na atividade comunicativa; nenhum meio deve ser descartado” – lê-se no comunicado final do Encontro Ibérico publicado pelas Comissões Episcopais de Comunicação Social. É, assim, incentivado o uso de redes sociais pelas dioceses.

“Sem abandonar o rigor e a verdade, é por vezes necessário modelar a precisão em favor da difusão da mensagem eclesial.” Uma das principais indicações que sai deste encontro é também a necessidade de tornar a linguagem da Igreja “clara para a opinião pública”, “próxima da vida quotidiana das pessoas”, oferecendo “respostas às perguntas do homem e da mulher de hoje”.

“Hoje, o dia passa num instante, o ritmo de vida contemporâneo no mundo ocidental exige o «já» e o «agora» que muitas vezes não suporta o «daqui por um ano vamos ver»”, explica D. Nuno Brás, bispo do Funchal, na conferência de imprensa desta manhã.

Homílias de cinco minutos e respostas mais rápidas da Igreja aos jornalistas

Encontro Ibérico das Comissões Episcopais de Comunicação Social

Homílias de cinco minutos e respostas mais rápidas da Igreja aos jornalistas

Segundo dia do Encontro Ibérico das Comissões Dioc(...)

A par das novas formas de comunicação e da rapidez exigida às respostas providenciadas pela Igreja: “Às vezes é necessário abandonar a precisão dos termos teológicos, um bocadinho como os juristas, por vezes escutamos juristas a falar e ficamos a saber nada, se começamos a falar com linguagem técnica da teologia, muitas vezes as pessoas não entendem

“Informar é o único caminho para combater a desinformação”. Navegando nos tempos modernos, é reconhecido que “a comunicação hoje exige profissionalismo” e tal passa por uma aposta na formação, não esquecendo o desafio que representa a Inteligência Artificial. É também sublinhado que devem ser estabelecidas “relações pessoais de colaboração” com a Comunicação Social – que tem o papel de escrutinar todas instituições, incluindo a Igreja.

Questionado sobre a possibilidade de novos cursos para formar jornalistas na área e termos religiosos, D. Nuno Brás assume que “é desejável” que tal aconteça para garantir uma comunicação mais precisa. “O jornalista é pessoa, traz consigo uma história pessoal de vida, os jornalistas não são máquinas, são seres humanos.”

"Pede-se que a nossa comunicação seja mais acessível”: Bispos reúnem-se na Madeira

Encontro Ibérico das Comissões Episcopais de Comunicação Social

"Pede-se que a nossa comunicação seja mais acessível”: Bispos reúnem-se na Madeira

Arrancou esta segunda-feira no Funchal o Encontro (...)

Assumindo que as realidades portuguesa e espanhola são muito similares, D. José Manuel Lorca (bispo de Cartagena e Presidente da Comissão Espanhola) salienta: “Há que saber comunicar, o que nos pedem os Papas Francisco e Leão é abrir os ouvidos, ser sábios leitores da realidade, se não conhecemos o homem e a mulher de hoje e que necessidades têm, que mensagens lhe vamos transmitir?

É o final do Encontro Ibérico das Comissões Episcopais de Comunicação. Os 9 bispos portugueses e espanhóis estiveram 3 dias reunidos no Funchal. Marcaram presença: D. Nuno Brás (bispo do Funchal e Presidente da Comissão Portuguesa); D. Pio Alves de Sousa (bispo auxiliar emérito do Porto); D. Fernando Paiva (Bispo de Beja); D. Delfim Gomes, (bispo auxiliar de Braga); D. Joaquim Dionísio (bispo auxiliar do Porto); D. José Manuel Lorca (bispo de Cartagena e Presidente da Comissão Espanhola); D. Salvador Giménez Valls (bispo de Lleida); D. Sebastián Taltavull (bispo de Maiorca); e D. Cristóbal Déniz (bispo auxiliar das Canárias).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)