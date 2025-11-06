Congresso da Reconciliação na procura da paz social para Angola

A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe (CEAST) promove esta terça-feira e na quarta o Congresso Nacional da Reconciliação. , uma iniciativa "para pedir a paz e a justiça social".

Em declarações à Renascença, monsenhor Eduardo Alexandre, porta-voz do Congresso, adianta que a iniciativa, inserida nas comemorações dos 50 anos da Independência, pretende encontrar caminhos que juntem "ao calar das armas, a paz social", algo que só se alcança através de uma “distribuição equitativa dos recursos”.

“Em Angola, há paz verdadeira, porque não há necessidade do calar das armas, não há um conflito armado que, como nós sabemos, terminou, graças a Deus, em 2002. Mas, entretanto, a paz e a reconciliação são um processo contínuo, que obedece à evolução dos tempos e da história”, declara o sacerdote.

“Em cada momento, é preciso parar para chamar a atenção das consciências para aquilo que pode estar a afectar essa paz, que não se restringe ao calar das armas. Neste momento, temos de ter também paz social, justiça social”, acrescenta

Monsenhor Eduardo Alexandre defende que “a fraternidade é fundamental para que ao calar das armas corresponda também o calar dos corações, dos sentimentos; em que todos se sintam filhos da mesma pátria, filhos de Deus”.

“Juntos" para "edificar uma nação próspera e desenvolvida”

"Atualmente, é difícil encontrar países sem essas assimetrias sociais, sem miséria. Vê-se algumas periferias nas regiões ou nas áreas suburbanas, onde encontramos sempre aqueles que têm mais e os que têm menos. E infelizmente, às vezes, tudo isso é fruto exactamente de algumas práticas antiéticas”, aponta.

“O que nós queremos é que acabem, no nosso país, essas práticas. E a Igreja Católica quer dar um contributo forte no combate a essas assimetrias”, garante monsenhor Eduardo Alexandre.

O Congresso tem como lema "Eis que faço Novas todas as Coisas" e a Igreja Católica convidou “a Nação inteira” a estar presente no evento. Por motivos de agenda, o Presidente João Lourenço far-se-á representar.

Monsenhor Eduardo Alexandre espera que o Congresso abra "uma nova página", em que os angolanos "ponham de parte o que os divide", de forma a "transformar as diferenças em riqueza".