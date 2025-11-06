Ouvir
Papa recebe Abbas: Gaza e a solução de dois Estados em destaque

06 nov, 2025 - 12:53 • Aura Miguel

Mahmoud Abbas teve esta quinta-feira o seu primeiro encontro pessoal com Leão XIV, mas ambos já tinham conversado ao telefone no passado 21 de julho.

O Presidente Mahmoud Abbas foi recebido, na manhã de quinta-feira no Palácio Apostólico, por Leão XIV. A audiência coincide com o 10.° aniversário do Acordo Global entre a Santa Sé e o Estado da Palestina, assinado a 26 de junho de 2015.

Um comunicado do Vaticano refere que, “durante o cordial colóquio, constatou-se a urgência em socorrer as populações civis em Gaza e em pôr fim ao conflito, prosseguindo na perspetiva da solução de dois Estados”.

Abbas visitou na quarta-feira o túmulo do Papa Francisco considerando-o, em declarações à imprensa, “um velho amigo que fez muito pela Palestina e pelo povo palestiniano”.

Mahmoud Abbas teve esta quinta-feira o seu primeiro encontro pessoal com Leão XIV, mas ambos já tinham conversado ao telefone, sobre a situação da Gaza e da Cisjordânia, no passado 21 de julho.

