Bispos reúnem-se em Fátima para Assembleia Plenária

07 nov, 2025 - 09:45 • Olímpia Mairos

Entre os temas em discussão estará a proteção de menores e adultos vulneráveis, incluindo a análise das compensações financeiras e o fundo solidário.

Os bispos portugueses vão reunir-se de 10 a 13 de novembro, na Casa de Nossa Senhora das Dores, no Santuário de Fátima, para mais uma Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).

Ao longo dos quatro dias de trabalhos, os prelados refletirão, em “estilo sinodal”, sobre a realidade dos seminários, bem como sobre o processo sinodal na sua fase de implementação nas dioceses e na própria Conferência Episcopal.

Entre os temas em destaque estará também a proteção de menores e adultos vulneráveis, incluindo a análise das compensações financeiras e o fundo solidário.

A agenda da Assembleia inclui ainda a reorganização das comissões episcopais, nomeações para diversos organismos da CEP e a aprovação do orçamento do Secretariado-Geral para 2026.

Os trabalhos terão início na segunda-feira, às 16h00, com uma sessão de abertura, durante a qual intervirá D. José Ornelas, presidente da CEP. A Assembleia encerrará às 13h00 do dia 13 de novembro.

A conferência de imprensa final está marcada para as 15h00 do mesmo dia, no Centro Pastoral Paulo VI. Após a leitura do comunicado final, D. José Ornelas estará disponível para responder às questões dos jornalistas sobre os temas abordados ao longo da Assembleia Plenária.

