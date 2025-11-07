Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 08 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"É um prazer conhecê-lo": Papa recebe Robert De Niro no Vaticano

07 nov, 2025 - 20:10 • Lusa

Leão XIV ofereceu um terço ao ator norte-americano, que viajou até Roma para estar presente na inauguração de um hotel.

A+ / A-

O Papa Leão XIV recebeu, esta sexta-feira, no Palácio Apostólico do Vaticano o ator norte-americano Robert De Niro, que foi a Roma para a inauguração do seu hotel e uma homenagem.

"Bom dia. É um prazer conhecê-lo", disse o Papa norte-americano, Robert Francis Prevost, em inglês, ao seu compatriota, ao recebê-lo na chamada Sala do Trono do palácio. "Igualmente", respondeu o famoso ator, segundo o portal de notícias oficial Vatican News. No final do encontro, Leão XIV ofereceu-lhe um terço.

De Niro viajou até à capital italiana para estar presente na inauguração de um hotel de que é proprietário, na exclusiva Via Veneto.

Na quinta-feira, o ator de clássicos da cinematografia norte-americana como "Taxi Driver", "Tudo Bons Rapazes" e "O Padrinho II" foi laureado no Palácio del Campidoglio, sede da Câmara Municipal de Roma, com a mais alta condecoração da cidade, a Loba Capitolina.

Na cerimónia, De Niro celebrou as suas origens italianas, em particular, da região de Molise, e sublinhou o valor de Itália e da Cidade Eterna para a arte e a cultura.

"A minha família tem raízes em Itália, por isso esta condecoração tem um significado pessoal para mim. Sempre senti uma profunda ligação com este país, o seu povo, a sua paixão e o seu respeito pelas artes e pela criatividade", afirmou durante a gala.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 08 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)