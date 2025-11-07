"É um prazer conhecê-lo": Papa recebe Robert De Niro no Vaticano

O Papa Leão XIV recebeu, esta sexta-feira, no Palácio Apostólico do Vaticano o ator norte-americano Robert De Niro, que foi a Roma para a inauguração do seu hotel e uma homenagem.

"Bom dia. É um prazer conhecê-lo", disse o Papa norte-americano, Robert Francis Prevost, em inglês, ao seu compatriota, ao recebê-lo na chamada Sala do Trono do palácio. "Igualmente", respondeu o famoso ator, segundo o portal de notícias oficial Vatican News. No final do encontro, Leão XIV ofereceu-lhe um terço.

De Niro viajou até à capital italiana para estar presente na inauguração de um hotel de que é proprietário, na exclusiva Via Veneto.

Na quinta-feira, o ator de clássicos da cinematografia norte-americana como "Taxi Driver", "Tudo Bons Rapazes" e "O Padrinho II" foi laureado no Palácio del Campidoglio, sede da Câmara Municipal de Roma, com a mais alta condecoração da cidade, a Loba Capitolina.

Na cerimónia, De Niro celebrou as suas origens italianas, em particular, da região de Molise, e sublinhou o valor de Itália e da Cidade Eterna para a arte e a cultura.

"A minha família tem raízes em Itália, por isso esta condecoração tem um significado pessoal para mim. Sempre senti uma profunda ligação com este país, o seu povo, a sua paixão e o seu respeito pelas artes e pela criatividade", afirmou durante a gala.