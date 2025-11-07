Ouvir
Papa pede esforços para prevenir as dependências dos jovens

07 nov, 2025 - 11:44 • Aura Miguel

O alerta surge numa mensagem-vídeo enviada por Leão XIV a um encontro sobre dependências e adições.

A+ / A-

O Papa Leão XIV veio alertar esta sexta-feira que, além dos vícios como as drogas e o álcool, o crescente uso da Internet, dos computadores e smartphones também traz consequências negativas para a saúde.

O alerta surge numa mensagem-vídeo enviada por Leão XIV a um encontro sobre dependências e adições, promovido em Roma pela Presidência do Conselho de Ministros.

Neste contexto, o jogo compulsivo, a pornografia e a presença quase constante nas plataformas digitais, faz com que o objeto do vício se torna uma obsessão e condiciona o comportamento e a vida diária. Tudo isto - associado ao crescimento do mercado e consumo de drogas, com recurso ao dinheiro fácil através de slot machines, bem como vício da internet com conteúdos nocivos - “demonstra que vivemos num mundo desprovido de esperança, carente de propostas humanas e espirituais vigorosas”, em que muitos jovens “não conseguem distinguir o bem do mal e não têm qualquer sentido de limites morais”.

Leão XIV pede redobrados esforços aos pais e às diversas instituições educativas, como escolas, paróquias e clubes juvenis, "com o objetivo de inspirar as gerações mais jovens com valores espirituais e morais, bem como maiores incentivos para que se comportem como indivíduos responsáveis”.

Porque “nestes jovens há um clamor por ajuda e uma profunda sede de vida”, é preciso oferecer-lhes “uma presença afetuosa e solidária que os convide ao esforço intelectual e moral, e que os ajude a forjar a sua vontade”.

O Papa sublinhou ainda que “as oportunidades de emprego, a educação, o desporto, um estilo de vida saudável e a dimensão espiritual da existência, são o caminho para a prevenção da adição.

