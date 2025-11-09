Papa Leão XIV alerta para Igreja com "critérios do mundo" e elogia processo sinodal

O Papa presidiu este domingo à missa da solenidade da dedicação da Basílica de São João de Latrão, catedral da Diocese de Roma, pedindo que a Igreja se liberte dos “critérios do mundo” e elogiando o trabalho do atual processo sinodal.

“Nos últimos anos, a imagem do estaleiro foi frequentemente utilizada para descrever o nosso caminho eclesial. É uma imagem bonita, que fala de atividade, criatividade, empenho, mas também de esforço, de problema, por vezes, complexos, a resolver”, disse Leão XIV, na homilia da celebração.

A intervenção deixou um apelo contra a cultura da urgência: “Ao trabalharmos com todo o empenho ao serviço do Reino de Deus, não sejamos nem precipitados nem superficiais."

“Escavemos em profundidade, livres dos critérios do mundo, que demasiadas vezes exige resultados imediatos, porque desconhece a sabedoria da espera”, apelou o pontífice.

O Papa, que na tradição católica é o bispo de Roma, elogiou o “esforço real, palpável” das comunidades católicas em levar a mensagem cristã à sociedade.

“Em particular, a Igreja de Roma é testemunha disso nesta fase da implementação do Sínodo, na qual o que amadureceu ao longo de anos de trabalho pede para passar através do confronto e da verificação na prática”, apontou.

“Isto implica um caminho íngreme, mas não devemos desanimar. Pelo contrário, é bom continuar a trabalhar, com confiança, para crescermos juntos”, referiu ainda.

A celebração assinalou a dedicação da basílica no século IV, pelo Papa Silvestre I.

O Papa fez referência simbólica à importância dos alicerces do edifício para refletir sobre o “ser Igreja”.

“Se quem a construiu não tivesse escavado bem fundo até encontrar uma base suficientemente sólida sobre a qual erguer tudo o resto, há muito que toda a construção teria ruído ou a qualquer momento correria o risco de ceder”, afirmou.

Esta basílica, “mãe de todas as igrejas”, assinalou Leão XVI, é “muito mais do que um monumento e uma memória histórica: é sinal da Igreja viva”.

Nós, operários da Igreja viva, antes de podermos erguer estruturas imponentes, devemos escavar em nós mesmos e à nossa volta, para eliminar todo o material instável que possa impedir-nos de alcançar a verdadeira rocha de Cristo.”

Leão XVI sublinhou que, para os católicos, o alicerce da sua vida é Jesus Cristo.

“Isto significa voltar constantemente a Ele e ao seu Evangelho, dóceis à ação do Espírito Santo”, indicou, antes de alertar para o risco de “sobrecarregar com estruturas pesadas um edifício com bases frágeis”.

“A história milenar da Igreja ensina-nos que só com humildade e paciência se pode construir, com a ajuda de Deus, uma verdadeira comunidade de fé”, acrescentou.

O Papa usou como exemplo a figura de Zaqueu, no centro da passagem do Evangelho de São Lucas que é proclamado hoje nas celebrações dominicais, em todo o mundo, um “homem rico e poderoso” que, ao subir a uma árvore num “gesto invulgar e impróprio”, demonstrou “reconhecer os seus limites e superar os freios inibidores do orgulho”.

A passagem conclusiva foi dedicada a um “aspeto essencial” da missão da catedral, a liturgia, pedindo que seja cuidada de forma a “servir de exemplo para todo o povo de Deus”.

Este cuidado, precisou o Papa, deve incluir o respeito “pelas normas”, a “atenção às diversas sensibilidades” segundo “o princípio de uma sábia inculturação” e, ao mesmo tempo, “na fidelidade ao estilo de solene sobriedade típico da tradição romana”.

Após a Missa, Leão XIV regressou ao Vaticano, para presidir à recitação do ângelus desde a janela do apartamento pontifício.