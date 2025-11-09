Ouvir
Papa Leão XIV lembra civis mortos pela guerra

09 nov, 2025 - 12:41

Papa lembrou também as vítimas da passagem do tufão Kalmaegi pelo centro das Filipinas.

O Papa lembrou este domingo os civis mortos pelas guerras em todo o mundo, apelando a um esforço dos responsáveis políticos para “cessar o fogo”.

“Nos últimos dias, rezamos pelos falecidos, entre os quais, infelizmente, muitos foram mortos em combates e bombardeamentos, apesar de serem civis, crianças, idosos e doentes. Se se deseja realmente honrar a sua memória, é necessário cessar o fogo e empenhar-se nas negociações”, disse Leão XVI, desde a janela do apartamento pontifício, no Vaticano, após a recitação da oração do ângelus.

A intervenção manifestou ainda o “sincero apreço” do pontífice por todos aqueles que, “a todos os níveis, estão empenhados em construir a paz nas diferentes regiões marcadas pela guerra”.

Perante milhares de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, o Papa mostrou-se “próximo das populações das Filipinas atingidas por um violento tufão”.

“Rezo pelos falecidos e suas famílias, pelos feridos e desalojados”, declarou.

Pelo menos 142 pessoas morreram e 127 estão desaparecidas na sequência da passagem do tufão Kalmaegi pelo centro das Filipinas, na última semana.

Entretanto, a tempestade tropical Fung-wong ganhou força e foi hoje classificado como um supertufão, ao aproximar-se das Filipinas, anunciou o serviço meteorológico do país.

Leão XIV recordou também que a Igreja Católica na Itália celebra a jornada de ação de graças.

“Assuno-me à mensagem dos bispos para incentivar um cuidado responsável com o território, o combate ao desperdício alimentar e a adoção de práticas agrícolas sustentáveis”, afirmou.

