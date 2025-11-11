Morreu o seminarista nigeriano raptado em julho

O seminarista Emmanuel Alabi, sequestrado a 10 de julho na Nigéria, morreu em consequência da inanição e dos ferimentos sofridos durante o rapto, informou a Agência Fides, citando o chanceler da Diocese de Auchi, padre Jude Sule Auchi.

A informação foi obtida através do testemunho de Joshua Aleobua, outro seminarista raptado no mesmo ataque e libertado a 4 de novembro. Segundo o sacerdote, durante a marcha forçada imposta pelos sequestradores, Alabi — já ferido durante o ataque ao seminário — ficou extenuado e incapaz de continuar a caminhada.

“Como resultado, foi deixado para trás num determinado local. Quando os raptores regressaram no dia seguinte para o ir buscar, descobriram que estava morto”, relatou o padre Auchi.

O corpo de Emmanuel Alabi ainda não foi encontrado.

O ataque ocorreu no Seminário Menor da Imaculada Conceição, em Ivianokpodi, Diocese de Auchi, Estado de Edo (sul da Nigéria). Durante a invasão, homens armados mataram um membro das forças de segurança, Christopher Aweneghieme, e raptaram três seminaristas: Japhet Jesse, Joshua Aleobua e Emmanuel Alabi.

Japhet Jesse foi libertado a 18 de julho, Joshua Aleobua a 4 de novembro e, tragicamente, Emmanuel Alabi não sobreviveu ao cativeiro.