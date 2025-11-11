Patriarca de Lisboa e Paulo Portas debatem “Esperança para a Paz”

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, e o antigo vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, vão protagonizar um debate sobre o tema “Há esperança para a paz?”, esta terça-feira, às 21h15, no Colégio das Doroteias, em Lisboa.

A conferência integra o ciclo “Hope Talks”, promovido pela Paróquia do Alto do Lumiar, e será moderada pelo jornalista Pedro Benevides.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O encontro insere-se nas celebrações do Jubileu de 2025, convocado pelo Papa Francisco, e tem como propósito “levar a esperança ao mundo”, explica o padre António Ribeiro de Matos, pároco do Alto do Lumiar e organizador da iniciativa.

“A escolha do tema da paz foi natural, porque é um anseio universal e um tema incontornável para todos, crentes e não crentes”, acrescenta.

A conversa pretende cruzar duas perspetivas complementares: a reflexão teológica e pastoral de D. Rui Valério — antigo bispo das Forças Armadas — e a visão geopolítica de Paulo Portas, moldada pela sua experiência governativa. “Acreditamos que juntar a perspetiva cristã com a análise geopolítica é essencial. Esta conversa será, por si só, um contributo para a reflexão sobre a paz que todos desejamos”, sublinha o padre António Ribeiro de Matos.

A sessão é de entrada livre e aberta a todos os interessados.

Sobre as Hope Talks

As “Hope Talks – a Esperança como tema de conversa” são um ciclo de cinco conferências organizadas pela Paróquia do Alto do Lumiar para assinalar o Jubileu de 2025. Com a moderação do jornalista Pedro Benevides, os encontros juntam personalidades de diferentes áreas para “falar sobre as múltiplas dimensões da esperança e da forma como esta chega aos sítios onde aparentemente é mais difícil, como a doença, a prisão ou a paz”.