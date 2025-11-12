CEP quer “sensibilizar e formar as comunidades cristãs para o fenómeno migratório”

A Conferência Episcopal Portuguesa realiza, sábado em Fátima, um “Fórum Migrações, com o objetivo de sensibilizar e formar as comunidades cristãs para o fenómeno migratório e contribuir para a reflexão desta temática na Igreja e na sociedade em geral”.

Em nota enviada à Renascença, a CEP adianta que “o encontro é dirigido aos Bispos portugueses, a participantes das dioceses com ligação à dinâmica das migrações, aos organismos nacionais da Conferência Episcopal e às congregações religiosas que trabalham nesta área”.

De acordo com o documento, durante a manhã, e após um momento de sensibilização inicial “feito pelos organismos nacionais que desenvolvem a sua ação na área das migrações – Cáritas Portuguesa, Comissão Nacional Justiça e Paz e Obra Católica Portuguesa de Migrações - os participantes são convidados a analisar a realidade portuguesa e a refletir sobre a implementação, nas comunidades, das orientações para uma pastoral intercultural que, considerando os desafios, pretende criar um ambiente de acolhimento, respeito e integração e valorizar a diversidade como oportunidade de enriquecimento espiritual e comunitário”.

O encontro vai contar também com a presença de Rui Marques, antigo Alto-Comissário para a Imigração e membro do Consenso Imigração, e Pedro Góis, diretor científico do Observatório das Migrações que “procurarão ajudar os presentes a pensar sobre a legislação e a ação da sociedade em geral sobre este tema”.

A nota da Conferência Episcopal cita palavras de D. José Ornelas no discurso de abertura da 212ª Assembleia Plenária da CEP; em que o seu presidente sublinha a ideia de que “um migrante é um irmão e não uma ameaça”.