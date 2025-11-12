Ouvir
Diocese do Porto lamenta realização de evento musical de ideologia neonazi em paróquia da Maia

12 nov, 2025 - 12:44 • Henrique Cunha

Em comunicado, a Diocese do Porto declara “absoluto desconhecimento do pároco sobre a ideologia neonazi dos promotores do dito evento”.

A diocese do Porto aleganuma nota enviada à Renascença, desconhecimento da ideologia que estava por detrás da iniciativa dos promotores do festival do grupo Blood & Honour que decorreu sábado e domingo na paróquia de Silva Escura, na Maia.

“A propósito de um evento musical que teve lugar na paróquia de Silva Escura, no concelho da Maia, nos dias 7 e 8 de novembro, a diocese do Porto vem por este meio declarar e confirmar o absoluto desconhecimento do pároco sobre a ideologia neonazi dos promotores do dito evento. Tal como o pároco, a diocese do Porto lamenta profundamente este facto”, afirma a diocese.

Citado pelo semanário Expresso, o pároco de Silva Escura, José Augusto Oliveira, admite ter sido surpreendido pelos acontecimentos, afirmando ter pensado que se tratava de “um concerto de rock” sem qualquer tipo de ideologia extremista subjacente.

