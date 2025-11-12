Duas igrejas da Arquidiocese de Évora assaltadas: ladrões levam painéis de azulejos do século XVIII

Segundo Teresa Cunha Sardinha, membro do Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos e técnica superior do Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Monforte, foram roubados cerca de 100 azulejos de padrão “tapete”, de caráter não figurativo. Durante o assalto, muitos outros azulejos foram destruídos.

O alerta foi dado na sexta-feira, 7 de novembro, por funcionários da Junta de Freguesia, que se encontravam a realizar limpezas nos terrenos circundantes do templo.

O primeiro furto aconteceu na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Monforte.

Duas igrejas pertencentes à Arquidiocese de Évora foram alvo de assaltos nos últimos dias, tendo sido roubados valiosos painéis de azulejos do século XVIII. Os dois casos ocorreram nos concelhos de Monforte e Redondo e estão a ser investigados pela Polícia Judiciária.

A ocorrência foi comunicada inicialmente à GNR e, posteriormente, à Polícia Judiciária, que assumiu a investigação. A igreja, situada fora da área urbana, já tinha sido alvo de outro assalto há cerca de oito anos.

O segundo caso registou-se na Igreja de São Bento do Zambujal, no concelho de Redondo — antiga sede de paróquia, extinta em 1964. Localizada numa zona isolada e integrada nos terrenos de uma herdade privada, foi o proprietário do local quem deu o alerta.

De acordo com o padre António Sanches, pároco de Redondo, foram levados três dos seis painéis de azulejos do século XVIII existentes na igreja, que retratavam episódios da vida de São Bento.

Ambos os furtos estão agora sob investigação da Polícia Judiciária.

Em comunicado, a Arquidiocese de Évora manifestou “profunda preocupação” com a sucessão de assaltos e garantiu que acompanhará de perto o desenrolar das investigações.