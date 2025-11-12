Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 12 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Duas igrejas da Arquidiocese de Évora assaltadas: ladrões levam painéis de azulejos do século XVIII

12 nov, 2025 - 08:15 • Olímpia Mairos

A Arquidiocese de Évora manifesta “profunda preocupação” com a sucessão de assaltos e garante que acompanhará de perto o desenrolar das investigações.

A+ / A-

Duas igrejas pertencentes à Arquidiocese de Évora foram alvo de assaltos nos últimos dias, tendo sido roubados valiosos painéis de azulejos do século XVIII. Os dois casos ocorreram nos concelhos de Monforte e Redondo e estão a ser investigados pela Polícia Judiciária.

O primeiro furto aconteceu na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Monforte.

O alerta foi dado na sexta-feira, 7 de novembro, por funcionários da Junta de Freguesia, que se encontravam a realizar limpezas nos terrenos circundantes do templo.

Segundo Teresa Cunha Sardinha, membro do Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos e técnica superior do Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Monforte, foram roubados cerca de 100 azulejos de padrão “tapete”, de caráter não figurativo. Durante o assalto, muitos outros azulejos foram destruídos.

A ocorrência foi comunicada inicialmente à GNR e, posteriormente, à Polícia Judiciária, que assumiu a investigação. A igreja, situada fora da área urbana, já tinha sido alvo de outro assalto há cerca de oito anos.

O segundo caso registou-se na Igreja de São Bento do Zambujal, no concelho de Redondo — antiga sede de paróquia, extinta em 1964. Localizada numa zona isolada e integrada nos terrenos de uma herdade privada, foi o proprietário do local quem deu o alerta.

De acordo com o padre António Sanches, pároco de Redondo, foram levados três dos seis painéis de azulejos do século XVIII existentes na igreja, que retratavam episódios da vida de São Bento.

Ambos os furtos estão agora sob investigação da Polícia Judiciária.

Em comunicado, a Arquidiocese de Évora manifestou “profunda preocupação” com a sucessão de assaltos e garantiu que acompanhará de perto o desenrolar das investigações.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 12 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)