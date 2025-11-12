Grito global pela liberdade religiosa. Igrejas e monumentos do mundo iluminam-se de vermelho

De Lisboa a Viena, de Bogotá a Sydney, passando por Madrid e Paris, igrejas e monumentos em todo o mundo vão ser iluminados de vermelho entre os dias 15 e 23 de novembro.

A iniciativa “Red Week” – ou Semana Vermelha –, promovida pela Fundação AIS (Ajuda à Igreja que Sofre), pretende “lançar literalmente luz sobre a difícil situação dos cristãos perseguidos, sensibilizar para a perseguição religiosa e defender a liberdade de culto”.

A fundação pontifícia estima que mais de 600 igrejas e monumentos serão iluminados, envolvendo mais de 10 mil participantes diretos em momentos de oração, atos públicos, encontros escolares, concertos e marchas. A iniciativa deverá ainda alcançar mais de 500 mil pessoas através dos meios de comunicação e das plataformas online.

Padre Hugo Alaniz em Portugal

Em Portugal, a Fundação AIS contará com a presença do Padre Hugo Alaniz, missionário argentino do Verbo Encarnado que vive em Alepo, na Síria. O sacerdote partilhará os dramas e esperanças dos cristãos sírios, num país marcado há mais de uma década pela guerra, violência e pobreza.

Aproveitando a visita do Padre Alaniz, a Fundação AIS apresentará também o novo Relatório sobre a Liberdade Religiosa no Mundo em várias dioceses — Viana do Castelo, Braga, Porto, Lisboa e Setúbal.

Destaque para a Diocese de Viana do Castelo, onde se realizará, pelo segundo ano consecutivo, a “Noite das Testemunhas”, evento que contará com a presença do Bispo D. João Lavrador.

Todos os eventos terão ainda a participação de Catarina Martins de Bettencourt, diretora do secretariado nacional da fundação pontifícia.

Durante a Semana Vermelha, o Santuário de Cristo Rei, em Almada, que domina a vista sobre Lisboa, será iluminado de vermelho, simbolizando a solidariedade dos portugueses com os cristãos perseguidos.

Além deste monumento, diversos outros locais emblemáticos nas cidades de Lisboa, Braga, Porto e Viana do Castelo também serão iluminados.

Está ainda prevista a celebração de uma Missa em Lisboa, na Paróquia de São Domingos de Benfica, no domingo, dia 23, às 10h30, com transmissão em direto pela RTP1.

A Fundação AIS convida todos os portugueses a aderirem à iniciativa, mobilizando comunidades, escolas, grupos de oração e movimentos, para que se ilumine o maior número possível de igrejas, capelas e edifícios, chamando a atenção da sociedade para o drama da perseguição religiosa em todo o mundo.

Perseguição religiosa: uma realidade global

Segundo o mais recente Relatório sobre a Liberdade Religiosa no Mundo da Fundação AIS, 413 milhões de cristãos vivem em países onde a liberdade religiosa é gravemente restringida; destes, cerca de 220 milhões enfrentam perseguição direta.

Esta perseguição assume muitas formas e varia consoante a região, mas os números totais oferecem uma visão ilustrativa da magnitude do problema: os cristãos estão expostos à perseguição ou discriminação em 32 países.

“Foram registadas agressões físicas ou verbais por motivos religiosos em 73 países, e em 57 deles os cristãos são vítimas de violência física ou detenções devido à sua fé. Em 33 países, os cristãos são obrigados a fugir, tornando-se deslocados no seu próprio país ou refugiados no estrangeiro devido à perseguição religiosa”, sublinha a AIS, em comunicado.

O vermelho, cor que simboliza o sangue dos mártires, “será um lembrete visual do sofrimento de milhões de pessoas que continuam a ser perseguidas por causa da sua fé”, conclui a fundação pontifícia.