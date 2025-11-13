Bispos católicos dos EUA viram costas à política de imigração de Trump

Os bispos católicos dos Estados Unidos reuniram-se esta quinta-feira para aprovar uma "mensagem especial" na qual repudiam a campanha de deportação de imigrantes promovida por Donald Trump e a sua administração, numa tomada de posição rara em que o presidente dos EUA não é diretamente mencionado.

"Como bispos católicos, amamos o nosso país e rezamos pela sua paz e prosperidade. Por essa mesma razão, sentimo-nos compelidos a levantar as nossas vozes neste ambiente em defesa da humanidade humana concedida por Deus", refere o comunicado divulgado esta quarta-feira na conferência anual de bispos católicos norte-americanos, em Baltimore.

"Nós opomo-nos à deportação em massa indiscriminada de pessoas. Rezamos por um fim de um discurso desumanizante e da violência, quer seja dirigida contra os imigrantes ou contra as forças da autoridade. Pedimos ao Senhor que possa guiar os líderes da nossa nação e manifestamos gratidão pelas oportunidades, passadas e presentes, de diálogo com responsáveis públicos e eleitos. Nesse diálogo, continuaremos a defender uma reforma significativa da política de imigração", referem os bispos.

Na votação da mensagem, 216 bispos votaram a favor, enquanto apenas cinco votaram contra e três se abstiveram.

Antes divididos pela política durante o período em que Francisco era Papa, os bispos mostram quase unanimidade perante Leão XIV, o primeiro Papa dos Estados Unidos, que já se condenou o tratamento e deportação de imigrantes nos Estados Unidos no passado.

Em outubro, Leão XIV sublinhou que os governos têm uma “obrigação moral de oferecer refúgio” aos migrantes necessitados - sem mencionar o nome de Trump.