Campanha “10 Milhões de Estrelas" regressa para mais um Natal

Arranca este domingo, 16 de novembro, mais uma edição da campanha “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz”. A edição deste ano apela à união e é lançada no Dia Mundial dos Pobres.

A iniciativa adotada pela Cáritas em 2002, que propõe um gesto simbólico e todos os anos ilumina o Natal de milhares de famílias, em 2025 arranca a partir de Roma, no contexto da celebração do Jubileu dos Pobres.

A campanha da Cáritas que todos os Natais convida cada pessoa a adquirir e acender uma vela pela paz, pelo valor de 2€, este ano volta a reforçar o convite porque “cada chama conta”.

“Um gesto simbólico que reforça a dimensão de cuidado e serviço da Cáritas ao mais vulneráveis”, pode ler-se em comunicado.

As velas podem ser encontradas nas paróquias, escolas, instituições parceiras, nas Cáritas Diocesanas e nas lojas Pingo Doce.

As verbas angariadas com a venda destas velas “ajudam a materializar as ações de dimensão social da rede nacional Cáritas, que são um contributo coletivo para um mundo melhor, mas também a colaborar com os países lusófonos através do Fundo Lusófono Laudato Si", pode ler-se na página oficial da Cáritas.

Em comunicado a Cáritas concluiu que assim “o gesto de acender uma vela transforma-se também num ato concreto de solidariedade”.