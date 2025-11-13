Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 13 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Religião

Campanha “10 Milhões de Estrelas" regressa para mais um Natal

13 nov, 2025 - 14:24 • Redação

A edição deste ano apela à união e é lançada no Dia Mundial dos Pobres.

A+ / A-

Arranca este domingo, 16 de novembro, mais uma edição da campanha “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz”. A edição deste ano apela à união e é lançada no Dia Mundial dos Pobres.

A iniciativa adotada pela Cáritas em 2002, que propõe um gesto simbólico e todos os anos ilumina o Natal de milhares de famílias, em 2025 arranca a partir de Roma, no contexto da celebração do Jubileu dos Pobres.

A campanha da Cáritas que todos os Natais convida cada pessoa a adquirir e acender uma vela pela paz, pelo valor de 2€, este ano volta a reforçar o convite porque “cada chama conta”.

“Um gesto simbólico que reforça a dimensão de cuidado e serviço da Cáritas ao mais vulneráveis”, pode ler-se em comunicado.

As velas podem ser encontradas nas paróquias, escolas, instituições parceiras, nas Cáritas Diocesanas e nas lojas Pingo Doce.

As verbas angariadas com a venda destas velas “ajudam a materializar as ações de dimensão social da rede nacional Cáritas, que são um contributo coletivo para um mundo melhor, mas também a colaborar com os países lusófonos através do Fundo Lusófono Laudato Si", pode ler-se na página oficial da Cáritas.

Em comunicado a Cáritas concluiu que assim “o gesto de acender uma vela transforma-se também num ato concreto de solidariedade”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 13 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)