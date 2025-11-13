CEP. Ainda não há indicação de valor a entregar às vítimas de abusos na igreja

(Em atualização)

O custo das compensações financeiras que a Igreja vai entregar às vítimas de abusos sexuais de menores será suportado em 50% pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e em 50% pelas restantes dioceses e institutos de vida consagrada. Para já, ainda não existe qualquer indicação do valor que será entregue a cada uma das vítimas.

O anúncio foi feito esta quinta-feira durante a conferência de imprensa que assinalou o final da Assembleia Plenária dos Bispos que decorreu esta semana, em Fátima.

“Este não é um processo jurídico, mas um gesto de solidariedade da Igreja em Portugal que está em comunhão com o sofrimento das vítimas e que se insere no caminho que tem vindo a ser percorrido”, referiu o padre Manuel Barbosa, porta-voz da CEP, que acrescentou que a Comissão de Fixação da Compensação está a analisar os pareceres produzidos pelas Comissões de Instrução.

Depois de alguns jornais terem avançado que o valor das compensações já tinha sido decidido, o padre Manuel Barbosa desmente essas informações: "Contrariamente ao que tem sido veiculado por alguns órgãos de comunicação social, ainda não existe qualquer indicação de valor a entregar a cada uma das vítimas que fez o pedido", referiu o padre Manuel Barbosa.