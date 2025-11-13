Ouvir
  13 nov, 2025
Maior estátua do mundo de Nossa Senhora inaugurada esta quinta-feira no Brasil

13 nov, 2025 - 06:00 • Henrique Cunha com redação

A imagem com 54 metros de altura é inaugurada esta quinta-feira, 13 de novembro, no Crato, no Estado do Ceará. Monumento tem mais ou menos a altura de um prédio de 16 a 18 andares.

Com 54 metros de altura é a maior imagem de Nossa Senhora de Fátima do mundo.

De acordo com o Padre Ricardo Pereira Filho da diocese do Crato, a devoção a Nossa Senhora de Fátima surgiu na década de 50 com a visita da imagem peregrina à cidade do Crato. “A partir desse momento houve uma comoção muito forte do povo do Crato e a devoção a Nossa Senhora de Fátima ganhou grande dimensão”, explica o sacerdote.

Nestas declarações à Renascença, Ricardo Pereira Filho esclarece que o monumento que hoje é inaugurado no morro do "barro branco" é na verdade uma reinauguração, pois já existia uma outra imagem doada por um devoto que quis pagar uma promessa, há cerca de 10 anos.

Essa primeira estátua é agora substituída pela nova imagem, com 54 metros de altura, o equivalente a um prédio de 16 ou 18 andares.

De acordo com a imprensa local, esta cerimónia está a provocar grande mobilização de fiéis de diversos estados do Nordeste brasileiro, com destaque para Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia; para além de diferentes cidades do Ceará.

O bispo do Crato, D. Magnus Henrique Lopes também confirmou a sua presença.

Apesar de ainda não existir nenhuma ligação entre o Santuário de Nossa Senhora de Fátima e a Diocese do Crato, o Padre Ricardo Filho diz que espera que no futuro “haja um estreitamento desta união entre este local que será agora elevado a Santuário do Crato, com o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal”.

Contactado pela Renascença, o Santuário de Fátima, manifesta “a sua alegria por todas as devoções a Nossa Senhora de Fátima”.

