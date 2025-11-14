"Encontros Improváveis: conversas da Fé" com Passos Coelho e Fernando Santos

O Secretariado da Pastoral da Cultura e Turismo da Diocese de Bragança-Miranda vai realizar, no próximo domingo, dia 16 de novembro, às 15h, na Igreja Matriz de Alfândega da Fé, uma nova edição dos ‘Encontros Improváveis: conversas da Fé’, com o tema “O sentido da vida e o seu propósito”.

O evento vai reunir personalidades de diferentes áreas da sociedade portuguesa, entre elas o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, o antigo selecionador nacional de futebol Fernando Santos, o apresentador Jorge Gabriel, o chef Marco Gomes e o antigo guarda-redes Beto.

Em declarações à Renascença, o padre Manuel Ribeiro, responsável pelo Secretariado da Pastoral da Cultura e Turismo, admite que este será “um encontro surpreendente e inspirador”.

“Desde logo, o painel é literalmente improvável, mas vai ser um momento de reflexão, partindo da história pessoal de cada interveniente”, afirma, acrescentando que “nós gostamos de ouvir as biografias pessoais e nelas encontramos ferramentas e modos para resolver muitos problemas da nossa vida”.

Segundo o sacerdote, a iniciativa pretende levar os participantes a refletirem sobre a vocação e o propósito de vida.

“A compreensão da vocação gera um propósito, e com o propósito nasce a missão. É um compromisso e uma atitude que nos leva a ser construtores de pontes e de paz. Procuramos ser vida na vida de alguém — esse é o slogan que pode nortear estas conversas”, sublinha.

O sacerdote destaca ainda a diversidade dos convidados.

“Temos pessoas da área do futebol, da política, da academia, da culinária, do entretenimento e da televisão. Aquilo que parece incomum vai mostrar que há muito mais que nos une do que nos divide”, refere.

O responsável recordou também o apelo do Papa Francisco à construção de uma ética de equidade e de um mundo mais humano.

“O Santo Padre falava da importância de construir uma globalização contra a globalização da indiferença. É essa revolução de rosto humano que queremos promover”, lembra.

E para o padre Manuel Ribeiro, a construção de um verdadeiro rosto humano “passa, necessariamente, pela formação de identidades e pela criação de oportunidades que valorizem cada pessoa”.

“É essencial promover não apenas a dignidade e o valor de cada ser humano — valores inegociáveis e invioláveis —, mas também as ações políticas, entendidas aqui no seu sentido mais amplo de compromisso público e não partidário, devem orientar-se para uma visão comum e integradora, onde todos têm voz e lugar”, defende.

Por fim, o sacerdote sublinha que “este é, afinal, o estilo sinodal: um caminho de escuta, partilha e corresponsabilidade que procuramos viver e testemunhar neste processo”.