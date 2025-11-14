Leão XIV inaugura um novo ambulatório para os pobres

O Papa Leão XIV inaugura, no próximo domingo, em que a Igreja assinala o IX Dia Mundial dos Pobres, mais um ambulatório, na Praça de São Pedro, para apoiar os mais necessitados.

Um comunicado do Departamento para a Caridade Apostólica (Elemoniseria apostolica), refere que será o Santo Padre a inaugurar este novo ambulatório situado debaixo da Colunata de Bernini, na Praça de São Pedro.

“Dez anos após a abertura do ambulatório Mãe da Misericórdia, que presta diariamente cuidados médicos gratuitos a pessoas que vivem em situação de pobreza, marginalidade ou em dificuldade, baseando-se diretamente nos princípios do Evangelho e da Doutrina Social da Igreja, será agora acrescentado um novo espaço para melhorar ainda mais o serviço e alargar o leque dos cuidados de saúde oferecidos diariamente aos que mais precisam”, lê-se no comunicado.

Realizado em colaboração com a Direção de Saúde e Higiene do Governo da Cidade do Vaticano, o novo ambulatório São Martinho está equipado com duas salas para exame com equipamentos de vanguarda e um novo serviço de radiologia, uma máquina de raios X de última geração que permitirá um diagnóstico rápido e preciso de pneumonias, fraturas ósseas, tumores, doenças degenerativas, cálculos renais e obstruções intestinais, “condições frequentemente negligenciadas em pessoas que vivem em situação de pobreza”.

O comunicado acrescenta que “o diagnóstico precoce destas patologias permitirá o início atempado do tratamento adequado, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos que nada têm”.

Nos ambulatórios da Caridade do Papa são dispensados, mensalmente e de forma gratuita, mais de dois mil serviços de saúde, graças ao trabalho voluntário de 120 médicos, enfermeiros e técnicos. São atendidas cerca de 10 mil pobres de 139 nacionalidades diferentes. Até à data, foram prestados gratuitamente 102.060 serviços de saúde aos mais necessitados e distribuídos 141.200 pacotes de medicamentos.

A partir de agora, nos dois ambulatórios, os pobres continuarão a receber consultas médicas gerais e especializadas, visitas ao dentista, análises ao sangue e exames de radiologia. Próteses dentárias removíveis, óculos e aparelhos auditivos também serão oferecidos. E os medicamentos serão entregues diretamente aos pobres, de forma totalmente gratuita.

“Nestes locais onde os acolhemos e cuidamos, devolvemos assim a dignidade aos mais necessitados que batem à nossa porta”, afirma o Cardeal Krajewski, Esmoler do Santo Padre. “Neles vemos não um sem-abrigo ou um pobre, mas o rosto de Jesus", acrescenta.

Esta inauguração coincide também com o Jubileu dos pobres que decorre neste fim de semana.