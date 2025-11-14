Meeting 2025: um encontro sobre o desejo que junta escritores e psiquiatra (e não só)

O Santo Pier Giorgio Frassati e a escritora norte-americana Flannery O’Connor são dois dos protagonistas das conferências e exposições do Meeting 2025.

O evento, que decorre nos dias 15 e 16 de novembro, na Cantina Velha, na Cidade Universitária, em Lisboa, tem como tema “Diz-me o que desejas, dir-te-ei quem és”, e inclui, ainda, encontros com escritores, uma sessão de declamação de poesia e um concerto com “A Nossa Banda”.

“Chegámos a este tema do desejo a partir do trabalho que fizemos o ano passado sobre a solidão e percebemos que aquilo que importa mais em termos humanos hoje, como diálogo e como contributo na nossa sociedade, na política, na cultura, etc..., é uma grande provocação: [trata-se de] perceber como é que podemos voltar a levar a sério aquilo que o nosso coração, a nossa pessoa deseja”, explica Catarina Almeida, coordenadora do evento, acrescentando que “o desejo é um bocadinho de céu que ficou marcado no nosso coração, na nossa existência”. E acrescenta: “É o motor da nossa vida porque nos faz desejar sempre mais.”

Segundo a responsável, atualmente vigora “uma mentalidade comum de que não vale a pena desejar muito, ter uma grande aspiração na vida para não nos desiludirmos”.

“Também há quem diga que levar a sério o desejo é fazer tudo o que nos apetece, e na nossa experiência isso também acaba por trazer uma insatisfação última”, considera Catarina Almeida, justificando assim a pertinência do tema do Meeting deste ano.

Entre os conferencistas deste encontro de dois dias estão o psiquiatra italiano Cesare Maria Cornaggia, os escritores Jacinto Lucas Pires e João Tordo e o crítico literário e poeta Pedro Mexia.

As moderações estão a cargo da jornalista da Renascença Aura Miguel, da professora Catarina Almeida, da terapeuta e música Maria Durão, entre outros. O evento, que conta com 150 voluntários, tem entrada livre.

O Meeting, agora na 10ª edição, é uma iniciativa cultural criada em 2012 “com o desejo de descobrir o que há de bom, de belo e de verdadeiro na vida, procurando entrar em diálogo com todas as pessoas”.