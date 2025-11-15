Igreja alerta que discriminação se tornou aceitável "na esfera pública e política"

A Igreja Católica considera existir uma degradação da opinião sobre os migrantes, especialmente entre os mais jovens, fruto da eficácia da comunicação de grupos extremistas, e destacou que "a discriminação tornou-se aceite na esfera pública e política".

"Existe uma degradação da opinião sobre os migrantes no espaço público. A discriminação tornou-se aceite na esfera pública e política, o que resulta na normalização e vocalização de comentários depreciativos e narrativas incorretas sobre comunidades migrantes", lê-se nas conclusões do I Fórum Migrações, uma organização da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) que decorreu em Fátima.

Segundo o documento, entregue aos jornalistas após o fórum, a "degradação é especialmente aguda entre os mais jovens, particularmente como fruto de uma maior eficácia da comunicação de grupos extremistas".

As conclusões reconhecem as "dificuldades dos migrantes no acesso à habitação digna, aos cuidados de saúde e à educação", além das dificuldades "de comunicação e articulação entre as várias entidades eclesiais e civis que trabalham com migrantes e refugiados".

O documento alerta também para os desafios "no acesso ao reagrupamento familiar" por parte dos imigrantes, o que "é uma ameaça à garantia da dignidade da pessoa humana", além de comprometer a coesão social.

"Não há estrangeiros, são todos irmãos e irmãs"

O primeiro Fórum Migrações nasce com o objetivo de sensibilizar as comunidades cristãs para o fenómeno migratório. Uma das ideias que sai deste encontro é o papel protetor que a Igreja considera que deve ter juntos dos migrantes.

À saída dos trabalhos, em declarações aos jornalistas, o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social, D. José Traquina, refere que "em síntese está a valorização da pessoa humana como força da mensagem cristã e o reconhecimento da fraternidade humana".

"Para nós, Igreja, não há estrangeiros, são todos irmãos e irmãs, quando celebramos a Santa Missa estamos em comunidade cristã", sublinha D.José Traquina.