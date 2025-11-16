Padres portugueses ajudam a servir almoço de pobres oferecido pelo Papa

O padre sublinha a “alegria de servir” este almoço que é promovido pela Congregação da Missão, e que é um sinal concreto do Jubileu dos 400 anos que a Congregação está a viver”. “E é também um momento de gratidão por aquilo que a Congregação ao longo destes 400 anos tem feito pelo mundo fora em favor dos mais diferenciados dos mais pobres”, acrescenta.

Em entrevista à Renascença, na véspera da partida para Roma, o padre César Mendes falou do “desafio” e da “curiosidade”, de fazer parte da equipa de 30 padres missionários Vicentinos que juntamente com mais 100 voluntários da família Vicentina, sobretudo de Itália, vão ajudar a servir o almoço. “No momento em que estamos a celebrar os 400 anos da fundação da nossa Congregação, da missão, dos Padres Vicentinos, achamos que é um gesto também marcante, e ao mesmo tempo profético, porque ele faz parte do nosso carisma. O carisma Vicentino é: enviou-me a evangelizar os pobres” , assinala o sacerdote radicado em Felgueiras.

César Mendes entende que o IX Dia Mundial dos Pobres, no coração do Ano Jubilar, pretende ser “para caridade vicentina, um testemunho vivo da fé que se transforma em serviço e missão para levar esperança aos mais necessitados”.

Nestas declarações à Renascença, o padre César lembra que a campanha “13 Casas” é um dos “sinais mais significativos deste compromisso”, sublinhando que através desta iniciativa, desde 2018, a Congregação já ajudou a mudar a vida de mais de 11 mil pessoas nos cinco continentes, através da construção de cerca de 2780 habitações.

“A ideia do 13 foi um projeto lançado em 2017, inspirado naquilo que São Vicente de Paulo em 1643 fez em Paris, onde tínhamos a Casa Mãe da Congregação. O rei da altura doou a São Vicente de Paulo uma quantia avultada em dinheiro e que São Vicente de Paulo usou para construir 13 casas ali junto da Casa Mãe da Congregação, em França, em São Lázaro. Essas casas eram para acolher crianças abandonadas”, explica o sacerdote.

“Pegando nessa ideia das 13 casas, do século XVII, a família Vicentina resolveu chamar a este projeto 13 casas”, acrescenta.