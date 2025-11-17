Ouvir
Cáritas Portuguesa: "Ao acender uma vela criamos união"

17 nov, 2025 - 11:48 • Redação

Arrancou no fim de semana a campanha “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz” da Cáritas. Coordenadora de operações da Cáritas Portugal, Márcia Carvalho sublinha a importânica do gesto que ajuda a financiar as Cáritas diocesanas.

Arrancou no domingo a campanha “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz” da Cáritas. Como acontece todos os anos, a campanha começou no Dia Mundial dos Pobres, desta vez a partir de Roma.

Em declarações à Renascença, a coordenadora de operações da Cáritas Portugal, Márcia Carvalho, explica que, “desde que surgiu na Igreja o Dia Mundial dos Pobres", a Cáritas adotou "este dia também para fazer o arranque da campanha”. A responsável adianta que, este ano, a iniciativa arranca de uma forma “especial, a partir de Roma", porque a organização de caridade vai "participar no Jubileu dos Pobres”, que se prolonga até terça-feira.

Este ano a campanha tem como tema a união e Márcia Carvalho diz que, ao “acender uma vela por alguém, por uma situação, cada um coloca a sua intenção" e, através disso, cria-se "uma união entre todos". "Através desse gesto e desse pensamento de união entre todos transformamos também colaboradores de uma sociedade mais justa, que é isso que pretendemos”, admite.

Cada vela tem o valor de dois euros e pode ser adquirida junto das paróquias, escolas, instituições parceiras, Cáritas Diocesanas e lojas Pingo Doce.

A responsável explica como é que funciona a aplicação do valor angariado. “Cada Cáritas diocesana faz a venda e a divulgação da campanha e 65% do valor angariado através desta campanha fica para a Cáritas diocesana, que o aplica em projetos locais. O restante destina-se a um projeto internacional, que é gerido pela Cáritas Portuguesa, denominado Fundo Lusófono Laudato Si”.

A aplicação no projeto internacional Fundo Lusófono Laudato Si é uma forma de, “através desta campanha, se criar uma corresponsabilidade não só com as pessoas que em Portugal precisam, mas também que em outros países precisam de ajuda". "Há três anos que criámos este fundo que vem responder ao apelo do Papa Francisco para a corresponsabilidade e solidariedade com a casa comum”, rematou a coordenadora.

