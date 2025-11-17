Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 17 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Diocese do Porto

Dia diocesano da juventude celebrado em Amarante

17 nov, 2025 - 12:40 • Henrique Cunha

Bispo do Porto envia mensagem video aos jovens da Diocese com convite à participação, sábado, no "Dia Diocesano da Juventude, mas também o nosso Jubileu dos Jovens".

A+ / A-

A cidade de Amarante vai acolher, no próximo sábado, o Dia da Juventude da Diocese do Porto. Numa mensgaem video, divulgada no site da Diocese, o bispo do Porto, D. Manuel Linda,deixa o convite à participação dos jovens diocesanos.

O prelado dirige-se aos jovens para os "convocar para o dia 22 de novembro, em Amarante, onde celebraremos duplamente uma grande festa". "É o Dia Mundial da Juventude. Neste caso, Dia Diocesano da Juventude, mas também o nosso Jubileu dos Jovens. Para aqueles que não puderam ir a Roma ou não tiveram outras oportunidades de o celebrar", acrescenta.

"A partir das 9h00, naquela bela cidade do Tâmega, conto convosco, para num clima de muita animação darmos testemunho daquilo que somos. Cristãos, cristãos convictos, que sabem caminhar em Igreja com o outro que está ao nosso lado", prossegue o bispo.

"No dia 23, na Sé do Porto, na missa das 11h00, então aqueles que puderem estar e quiserem com o Bispo celebrar este dia que, ao fim e ao cabo, é ele oficialmente o dia instituído, marcado, para a celebração do Dia Diocesano da Juventude, também serão bem-vindos à Catedral do Porto", refere ainda.

O bispo termina a sua mensagem com a habitual pergunta: "Posso contar contigo?"

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 17 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos