Dia diocesano da juventude celebrado em Amarante

A cidade de Amarante vai acolher, no próximo sábado, o Dia da Juventude da Diocese do Porto. Numa mensgaem video, divulgada no site da Diocese, o bispo do Porto, D. Manuel Linda,deixa o convite à participação dos jovens diocesanos.

O prelado dirige-se aos jovens para os "convocar para o dia 22 de novembro, em Amarante, onde celebraremos duplamente uma grande festa". "É o Dia Mundial da Juventude. Neste caso, Dia Diocesano da Juventude, mas também o nosso Jubileu dos Jovens. Para aqueles que não puderam ir a Roma ou não tiveram outras oportunidades de o celebrar", acrescenta.

"A partir das 9h00, naquela bela cidade do Tâmega, conto convosco, para num clima de muita animação darmos testemunho daquilo que somos. Cristãos, cristãos convictos, que sabem caminhar em Igreja com o outro que está ao nosso lado", prossegue o bispo.

"No dia 23, na Sé do Porto, na missa das 11h00, então aqueles que puderem estar e quiserem com o Bispo celebrar este dia que, ao fim e ao cabo, é ele oficialmente o dia instituído, marcado, para a celebração do Dia Diocesano da Juventude, também serão bem-vindos à Catedral do Porto", refere ainda.

O bispo termina a sua mensagem com a habitual pergunta: "Posso contar contigo?"