Janela para travar crise climática "está a fechar-se", alerta Papa

O Papa diz que é necessário “agir com rapidez” para travar a crise climática. “O que está a falhar é a vontade política de alguns”, lamenta Leão XIV.

O alerta é lançado numa mensagem às Igrejas do Sul Global, reunidas no Museu das Amazónias, em Belém, divulgada esta segunda-feira, numa altura em que decorre a cimeira do clima, COP30, naquela cidade brasileira.

O Papa considera que “ainda há tempo para manter o aumento da temperatura global abaixo de 1,5 °C”, mas avisa que a janela de oportunidade “está a fechar-se”.

Com os maiores poluidores EUA, China e Índia ausentes da COP30, Leão XIV mostra-se preocupado com o estado do planeta e o impacto das alterações climáticas em milhões de pessoas.

“A criação chora em inundações, secas, tormentas e um calor implacável. Uma de cada três pessoas vive em grande vulnerabilidade em consequência dessas mudanças. Para elas, a mudança climática não é uma ameaça distante. Ignorar essas pessoas é negar nossa humanidade compartilhada.”