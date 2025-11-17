Janela para travar crise climática "está a fechar-se", alerta Papa

17 nov, 2025 - 23:33 • Ricardo Vieira
O Papa diz que é necessário “agir com rapidez” para travar a crise climática. “O que está a falhar é a vontade política de alguns”, lamenta Leão XIV.
O alerta é lançado numa mensagem às Igrejas do Sul Global, reunidas no Museu das Amazónias, em Belém, divulgada esta segunda-feira, numa altura em que decorre a cimeira do clima, COP30, naquela cidade brasileira.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O Papa considera que “ainda há tempo para manter o aumento da temperatura global abaixo de 1,5 °C”, mas avisa que a janela de oportunidade “está a fechar-se”.
Com os maiores poluidores EUA, China e Índia ausentes da COP30, Leão XIV mostra-se preocupado com o estado do planeta e o impacto das alterações climáticas em milhões de pessoas.
“A criação chora em inundações, secas, tormentas e um calor implacável. Uma de cada três pessoas vive em grande vulnerabilidade em consequência dessas mudanças. Para elas, a mudança climática não é uma ameaça distante. Ignorar essas pessoas é negar nossa humanidade compartilhada.”
O Papa sai em defesa do Acordo de Paris, para manter o aumento da temperatura abaixo de 1,5 graus, mas considera que a "vontade política de alguns" está a "falhar".
Considera que "a verdadeira liderança implica serviço e apoio numa escala que possa fazer realmente a diferença" e "ações climáticas mais contundentes criarão sistemas económicos mais sólidos e justos".
"Medidas políticas e climáticas firmes constroem uma inversão num mundo mais justo e estável", argumenta o Santo Padre.
Nesta mensagem, Leão XIV diz que cientistas, lideranças e religiosos de todas as nações e credos devem caminhar juntos. "Somos guardiões da criação, não rivais pelos seus bens", assinalou.
"Enviemos juntos uma mensagem global clara: as nações permanecem unidas na firme solidariedade com o Acordo de Paris e a cooperação climática", conclui o Papa.