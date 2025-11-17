Papa aos religiosos: "É urgente prevenir todas as formas de abuso"

Leão XIV enviou esta segunda-feira uma mensagem aos participantes do seminário "Construir Comunidades que Protegem a Dignidade", promovido pela Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores. O encontro, que decorre até quarta-feira, em Roma, reúne representantes de diversas congregações religiosas e institutos de vida consagrada provenientes de 20 países.

Trata-se da primeira etapa de "uma viagem de escuta, compreensão e acompanhamento mútuo" que esta Comissão vaticana promove, com vista à publicação do seu terceiro relatório anual, desta vez centrado na vida das comunidades religiosas. Em causa, problemas relacionados com abusos de consciência, de poder e até caracter sexual, em parte, causados por relações doentias ou por falta de discernimento comunitário, como observaram alguns oradores do seminário que começou esta segunda-feira.

"Partilhar experiências e aprender sobre como prevenir todas as formas de abuso e como prestar contas dos esforços de proteção empreendidos, com verdade e humildade”, é um ponto fundamental nos trabalhos.

"Construir comunidades onde a dignidade de cada pessoa, especialmente dos mais pequenos e vulneráveis, deve ser protegida e promovida" é um tema muito caro ao coração do Papa, sublinha o Vaticano. Por isso, a prevenção de todas as formas de maus tratos deve ser prioritária.

“A dignidade não é algo obtido pelo mérito ou pela força, nem depende do que possuímos ou realizamos. É um dom que nos precede: nasce do olhar amoroso com que Deus nos quis, um a um, e continua a querer-nos”, escreve Leão XIV.

“Em cada rosto humano, mesmo quando marcado pelo trabalho ou pela dor, há um reflexo da bondade do Criador, uma luz que nenhuma escuridão pode apagar.”

Nesta mensagem, o Papa refere que o cuidado e a proteção que cada homem deve ter para com o seu próximo, uma atitude que “surge do desejo de se aproximar com respeito e ternura, de partilhar os fardos e as esperanças dos outros”. E só quando assumimos este tipo de responsabilidade, é que “aprendemos a verdadeira liberdade, aquela que não domina, mas serve; que não possui, mas acompanha”.

Leão XIV incentiva a partilha de experiências e aprendizagens “sobre como prevenir todas as formas de abuso e como prestar contas, com verdade e humildade, dos esforços de proteção empreendidos".

O Papa exorta a "continuar com este compromisso para que as comunidades se tornem cada vez mais exemplos de confiança e diálogo, onde cada pessoa seja respeitada, ouvida e valorizada". É que, “onde a justiça é praticada com misericórdia", assegura o Santo Padre, "a ferida transforma-se numa janela de graça".