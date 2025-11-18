"Em vez de ficar sentada a assistir, tornei-me jornalista" na Cisjordânia

Nasceu há 26 anos em Ramallah, na Cisjordânia. Cresceu numa família católica, a ouvir falar de Jesus como “um super-herói em todas as histórias”, que “salvava todos os pobres e oprimidos”. Imbuída por um espírito de justiceira, tirou o curso de Direito e, enquanto estudava, sentiu a necessidade de fazer algo mais pelos amigos palestinianos que via serem detidos. “Houve uma fase com muitas detenções, Israel prendia muitos estudantes por ativismo estudantil, por coisas como vender falafel, angariar fundos nas escolas ou promover debates – coisas normais, mas que significavam que os palestinianos estavam a empoderar-se, a ganhar educação, a ser adultos funcionais. Nessa fase comecei a testemunhar muitos amigos a ser presos e talvez seja quando tudo se relacionou: em vez de ficar sentada a assistir, transformei-me numa jornalista”, conta Hala Yacoub, em entrevista à Renascença. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Jovem como é, começou por escrever nas redes sociais sobre quem via ser detido. O tempo levou-a a profissionalizar-se: hoje escreve artigos para jornais regionais e internacionais.

Os colonos entraram e começaram a atacar os agricultores palestinianos

Há cerca de um ano, viveu a situação mais dramática a trabalhar quando foi baleada no braço direito. Ficou bem e com uma história para contar. Era a época da colheita da azeitona e a missão a que se propunha era fazer uma reportagem sobre esse mesmo tema: “a cultura que envolve, as canções que são cantadas, os tipos de alimentos que são feitos”. Tudo mudou quando “os colonos entraram e começaram a atacar os agricultores palestinianos”. Com uma câmara na mão, tentou, como sempre, captar cada momento daquilo a que assistia. “Enquanto tirava uma das fotografias, não reparei que estava um dos colonos mesmo ao meu lado”. O passo seguinte foi fotografá-lo. “Achei que seria muito bom ter uma fotografia de uma arma que estava a ser apontada contra mim”. O resultado: um tiro no braço – que bem poderia ter tido outro resultado. “Ele tinha muito pouca pontaria”. Hala Yacoub veio a Portugal contar a sua história: como é ser jornalista católica na Cisjordânia. “O que posso fazer, o que posso fazer?” A pergunta foi-se repetindo, ao longo da vida, na cabeça da palestiniana com ânsia de contar a verdade da região onde cresceu: “de uma forma profissional e imparcial, com factos”. Os colonatos israelitas são um dos temas prediletos do trabalho que desenvolve. “Os palestinianos vivem basicamente em guetos entre colonatos”, afirma queixando-se das constantes ameaças e das “pedras atiradas a carros e a pessoas”.