Papa Leão XIV diz que administração Trump é “extremamente desrespeitosa” com migrantes

18 nov, 2025 - 21:21 • Redação

O Papa Leão XIV acusou a administração Trump de tratar os migrantes de forma “extremamente desrespeitosa”. Pontífice norte-americano reforça críticas às políticas migratórias dos Estados Unidos.

O Papa Leão XIV voltou esta terça-feira a condenar as políticas migratórias da administração de Donald Trump, afirmando que os migrantes a viver nos Estados Unidos estão a ser tratados de forma “extremamente desrespeitosa”.

Durante um encontro com jornalistas na residência pontifícia de Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, Leão XIV apelou a uma abordagem mais humana. “As pessoas nos Estados Unidos devem procurar formas de tratar os outros com humanidade, com a dignidade que lhes é própria”, disse.

O primeiro papa norte-americano tem intensificado o tom das suas críticas nas últimas semanas. Em setembro, já havia considerado “desumano” o tratamento dado aos migrantes, o que gerou forte reação por parte de sectores conservadores da Igreja Católica nos EUA.

Questionado sobre o comunicado emitido pela Conferência Episcopal dos Estados Unidos a 13 de novembro, que condenava as políticas da administração Trump e apelava a uma “reforma migratória significativa”, o Papa foi perentório: “É uma declaração muito importante. Eu convidaria todas as pessoas nos Estados Unidos a escutá-los”.

Leão XIV reconheceu que os Estados têm o direito de controlar as suas fronteiras, mas sublinhou que muitos migrantes que vivem nos EUA “levam vidas dignas”. No entanto, frisou que estão a ser alvo de “um tratamento extremamente desrespeitoso, para dizer o mínimo”.

