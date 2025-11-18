Sacerdote raptado na Nigéria após violento ataque à comunidade de Kushe Gugdu

A Arquidiocese de Kaduna, na Nigéria, confirmou o rapto do padre Bobbo Paschal, pároco da Paróquia de Santo Estêvão, após um violento ataque à comunidade de Kushe Gugdu, na área do governo local de Kagarko, no estado de Kaduna. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Segundo a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), o ataque ocorreu na madrugada de segunda-feira, 17 de novembro, quando um grupo de assaltantes armados invadiu a residência do sacerdote e o levou à força.

A fundação pontifícia, citando a arquidiocese, acrescenta que no mesmo incidente foi morto o irmão de outro sacerdote, o padre Anthony Yero, e várias pessoas foram também sequestradas. Até ao momento, não há registo de outras mortes. As autoridades eclesiásticas apelam à oração e solidariedade de todos pela segurança e rápida libertação do padre Bobbo Paschal e das restantes vítimas, bem como pelo descanso eterno dos falecidos. Por sua vez, a Fundação AIS manifesta “profunda preocupação” com mais este episódio de violência dirigido contra comunidades cristãs e membros do clero na Nigéria, sublinhando que mantém contacto direto com a Igreja local para acompanhar a evolução da situação. De acordo com a AIS, na manhã em que ocorreu o rapto do sacerdote, homens armados atacaram também uma escola secundária feminina no estado de Kebbi, onde mataram a vice-diretora, feriram um agente de segurança e raptaram um número ainda indeterminado de alunas.