Cristo Rei em Almada vai iluminar-se de vermelho entre esta quinta e sexta-feira

19 nov, 2025 - 16:32 • Lusa
O Cristo Rei vai iluminar-se de vermelho entre esta quinta e sexta-feira, em solidariedade com os cristãos que são perseguidos e discriminados no mundo, informou a Fundação AIS (Ajuda à Igreja que Sofre).
Ao iluminar a estátua localizada em Almada, no distrito de Setúbal, apela-se ao combate à indiferença sobre "os sucessivos ataques, violência e discriminação a que estão sujeitos milhões de cristãos, a comunidade mais perseguida no mundo", indica a AIS.
"Especialmente esta quarta-feira, e até dia 21 de novembro (sábado), o Cristo Rei, em Almada, irá juntar-se a mais de 600 igrejas e monumentos em todo o mundo e iluminar-se de vermelho, a cor do sangue dos mártires, em solidariedade com os que sofrem por causa da fé", refere o comunicado da Fundação AIS, o secretariado português da organização internacional.
Em Portugal, a iniciativa contará com a presença d(...)
O acontecimento ocorre no âmbito da edição "REDWEEK", que significa Semana Vermelha, promovida pela fundação, sendo que o objetivo da campanha mundial é defender a liberdade religiosa, alertando para os milhões de cristãos que são perseguidos.