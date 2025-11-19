Leão XIV pede a todos uma “conversão ecológica integral”

“A esperança cristã responde às questões do nosso tempo relacionadas com o clima e o meio ambiente”, disse hoje o Papa, durante a audiência geral.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Leão XIV sublinhou que a morte e a ressurreição de Jesus, são o fundamento de uma espiritualidade de ecologia integral, “fora da qual as palavras da fé permanecem sem contacto com a realidade e as palavras da ciência permanecem fora do coração”.

Só a partir da morte e ressurreição de Jesus se alcançará uma espiritualidade e conversão ecológicas capazes de modificar a história e comprometer todos publicamente, “colocando os cristãos ao lado de tantas pessoas, incluindo muitos jovens, que escutaram e sentiram vibrar no peito o apelo divino para o cuidado dos pobres e da terra”, afirmou.

Para reforçar este conceito de espiritualidade e conversão, Leão XIV citou as palavras do Papa Francisco: «A cultura ecológica não se pode reduzir a uma série de respostas urgentes e parciais para os problemas que vão surgindo à volta da degradação ambiental, do esgotamento das reservas naturais e da poluição. Deveria ser um olhar diferente, um pensamento, uma política, um programa educativo, um estilo de vida e uma espiritualidade que oponham resistência» (Laudato si', 111).

Por isso,“os cristãos não podem separar a conversão integral da mudança de rumo que o seguimento de Jesus lhes exige”, concluiu Leão XIV,