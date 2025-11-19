Ouvir
Papa Leão XIV reafirma vontade de visitar Fátima

19 nov, 2025 - 08:55 • João Malheiro

O Santo Padre aproveitou para mencionar outros países que espera visitar durante o seu Pontificado, num contaco junto de jornalistas presentes em Castel Gandolfo.

A+ / A-

O Papa reafirmou a vontade de visitar Fátima, esta terça-feira à noite.

Em declarações aos jornalistas em Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, Leão XIV não se comprometeu com datas, mas manifestou a vontade de visitar vários locais por todo o mundo, incluindo o Santuário de Fátima, em Portugal.

O Santo Padre mencionou, ainda, Guadalupe, México, Uruguai, Argentina e Perú, como países que gostava de visitar.

"Sou encantado por viajar", confessou, aos jornalistas.

Nestas mesmas declarações, o Papa Leão XIV voltou a condenar as políticas migratórias da administração de Donald Trump, afirmando que os migrantes a viver nos Estados Unidos estão a ser tratados de forma “extremamente desrespeitosa”.

Durante um encontro com jornalistas na residência pontifícia de Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, Leão XIV apelou a uma abordagem mais humana. “As pessoas nos Estados Unidos devem procurar formas de tratar os outros com humanidade, com a dignidade que lhes é própria”, disse.

