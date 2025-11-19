Santuário de Fátima convoca pessoas com deficiência e seus cuidadores para celebrar o Ano Santo

No âmbito do Ano Santo de 2025, o Santuário de Fátima vai dedicar o último jubileu do ano às pessoas com deficiência e aos seus cuidadores. O encontro, marcado para sábado, 13 de dezembro, será um dia de alegria, partilha e encontro com Deus, ancorado na esperança que marca este Ano Santo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Sob o tema “Refletir a Esperança: ser espelho do amor de Deus”, o evento pretende desafiar as pessoas com deficiência a tornarem-se construtoras de esperança na sociedade e na Igreja.

O programa do dia jubilar oferece duas propostas complementares: uma direcionada a pessoas com deficiência, cuidadores e demais interessados, com momentos de reflexão e partilha; e outra voltada especificamente para pessoas com deficiência psíquica, com uma abordagem mais sensorial.

Os dois grupos terão momentos comuns de acolhimento, às 10h00, no Centro Pastoral de Paulo VI, convívio ao almoço, às 13h00, e encerramento, às 17h45, no mesmo local. A jornada culminará com uma missa às 18h30, na Basílica da Santíssima Trindade, presidida por D. José Traquina, bispo de Santarém e presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana.

“Vendo-nos a nós mesmos na luz do Deus-amor (…) todos somos chamados a viver como candeias que se alimentam dessa luz para, refletindo-a, alumiar outros”, lê-se na apresentação do jubileu.

A organização está a cargo do Santuário de Fátima, em colaboração com o Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência da Conferência Episcopal Portuguesa e a Associação dos Silenciosos Operários da Cruz.

As inscrições são obrigatórias e feitas através de um formulário online. O almoço será disponibilizado gratuitamente aos inscritos que o indiquem no formulário até 4 de dezembro, prazo que também se aplica aos pedidos de alojamento no Santuário. As inscrições simples, sem refeição ou pernoita, estarão abertas até 10 de dezembro.

O jubileu acontecerá dez dias após o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de dezembro), data em que o Grupo da Diferença, que integra cinco instituições do concelho de Ourém dedicadas ao apoio à pessoa com deficiência, participará de forma especial na missa das 11h00, na Basílica da Santíssima Trindade, em sintonia com este momento jubilar.