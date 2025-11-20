Papa pede “comunhão efetiva” e desafia bispos com mais de 75 anos a "aprender a dizer adeus"

“Olhar para Cristo é a primeira coisa a que somos chamados”, lembrou o Papa aos bispos italianos. “Precisamos de colocar Cristo no centro e ajudar as pessoas viver uma relação com Ele”.

Leão XIV foi esta manhã a Assis para se encontrar com todos os bispos participantes na 81.ª Assembleia Geral da Conferência Episcopal italiana (CEI).

Numa época marcada por fraturas nacionais e internacionais e face a mensagens e linguagem frequentemente tingidas de hostilidade e violência, à corrida pela eficiência que deixa os mais vulneráveis para trás e à omnipotência tecnológica que sufoca a liberdade gera solidão e acrescenta inúmeras incertezas sobre o nosso futuro, o Papa disse que a missão dos bispos implica “ser artífices da amizade, da fraternidade e de relações autênticas nas nossas comunidades, sem reservas nem medo”. Ou seja, “devemos escutar e harmonizar as tensões, desenvolvendo uma cultura de encontro e, assim, tornando-nos uma profecia de paz para o mundo”.

Leão XIV, que também é bispo de Roma, já tinha participado numa Assembleia da CEI, no passado mês de junho, deixando um conjunto de coordenadas para o episcopado italiano aplicar, como “a construção da paz, a promoção da dignidade humana, a cultura do diálogo e a visão antropológica cristã”.

Desta vez, em Assis, o Papa apontou, como empenho para todos, “o desafio de uma comunhão efetiva, de modo a formar o rosto de uma Igreja colegial, partilhando passos e escolhas comuns”. Face à crise demográfica e aos contextos cultural e eclesial, a hipótese de uma restruturação ou fusão de dioceses, vai obrigar a “trabalhar em conjunto e a repensar a atividade pastoral unindo esforços, com propostas realistas”, afirmou.

Sinodalidade implica colegialidade

Também o desafio da sinodalidade, “implica um exercício efetivo de colegialidade, exigindo não só comunhão entre vós e comigo, mas também escuta atenta e discernimento sério dos pedidos que vêm do povo de Deus”, frisou o Papa Leão.

O pontífice - que, até ser eleito papa, foi prefeito do Dicastério para os Bispos - defendeu a necessidade de maior coordenação entre o Dicastério para os Bispos e a Nunciatura Apostólica, “com o propósito de uma coresponsabilidade partilhada, destinada a promover uma maior participação na consulta para a nomeação de novos bispos, para além de escutar os prelados em exercício nas Igrejas locais, bem como os que se preparam para concluir o seu serviço”.

Bispos com 75 anos: “aprendam a dizer adeus”

Para evitar a inércia que, “mesmo com boas intenções, pode atrasar as mudanças necessárias”, Leão XIV convidou todos a “cultivar a atitude interior a que o Papa Francisco chamou ‘aprender a dizer adeus’, uma atitude valiosa quando se prepara para deixar o cargo”. Ou seja, é importante que se respeite a norma dos 75 anos para o termo do serviço dos bispos nas dioceses e, “só no caso dos cardeais, se deve considerar a continuação do ministério, possivelmente por mais dois anos”.

Face aos desafios do mundo digital, o Santo Padre também avisou que “a pastoral não pode limitar-se a ‘usar’ os media, mas deve educar a habitar o digital de um modo humano, sem que a verdade se perca por detrás da multiplicação de conexões, para que a rede possa, de facto, ser um espaço de liberdade, de responsabilidade e de fraternidade”.

Antes deste encontro, que decorreu na basílica de Santa Maria dos Anjos, Leão XIV quis rezar em silêncio, junto do túmulo de São Francisco, deslocando-se, em privado, à basílica inferior, acompanhado por alguns frades franciscanos.