Papa aos adolescentes dos EUA: "As vossas vozes importam. A Igreja precisa de vós todos!"

Leão XIV participou esta sexta-feira à tarde, por videoconferência, num encontro com 16 mil adolescentes reunidos no Lucas Oil Stadium, de Indianapolis.

Em vésperas do Dia mundial da Juventude, que se assinala em todo o mundo, neste próximo domingo de Cristo Rei, o Papa respondeu a algumas perguntas neste encontro organizado pela Conferência Nacional dos Jovens Católicos dos Estados Unidos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A importância da confissão, as dificuldades em conversar com Deus, as distrações com o telemóvel ou o recurso ao ChatGPT foram alguns dos temas abordados. Num diálogo espontâneo, sem discursos escritos, Leão XIV conversou com os adolescentes com uma linguagem simples e próxima dos mais novos.

“Ninguém é perfeito, mas o pecado não tem a última palavra porque Deus nunca se cansa de perdoar”, disse o Papa americano.

Se temos problemas em dialogar com Deus, “é preciso manter uma relação constante com Jesus, como se faz com o nosso melhor amigo, ou seja, passar tempo com Ele e fazer um pouco de silêncio para, gradualmente, aprendermos a ouvir a Sua voz”.

Leão XIV disse que “o Senhor convida a crescer através dos desafios que surgem na nossa vida” e garantiu que “Deus acompanha-nos sempre e, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca nos abandona”.

Sobre o uso dos telemóveis e o recurso à inteligência artificial (IA), claro que são tecnologias úteis à vida, mas devem ser usadas com responsabilidade. “São muitos úteis, mas as escolhas da vida só a pessoa as pode fazer. A IA não pode substituir a tua colaboração no plano divino”, esclareceu o Papa.

Por fim, Leão XIV sublinhou a grande esperança que a Igreja reconhece nos mais novos. “Vós sois não só o futuro da Igreja, sois o presente! As vossas vozes, a vossa fé importam. A Igreja precisa de vós todos!”.

No meio de ruidosos aplausos, o Papa pediu aos 16 mil adolescentes que participem ativamente na vida das suas paróquias, nos movimentos e iniciativas eclesiais porque “quanto mais conhecerem Cristo, todos os dias de forma realista e não politizada, mais a poderão servir. O vosso sim reforçará a vitalidade da Igreja e construir a paz, com maior liberdade e alegria”, frisou.