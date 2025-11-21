Papa encontrou-se com o Presidente de Timor-Leste

21 nov, 2025 - 11:54 • João Malheiro
O Papa encontrou-se com o o Presidente da República Democrática de Timor–Leste esta sexta-feira.
Em comunicado, a Santa Sé refere que José Ramos-Horta e Leão XIV conversaram de forma cordial sobre as boas relações com Timor-Leste e o contributo da Igreja Católica em favor da sociedade timorense.
No decorrer da conversa, houve também uma troca de pontos de vista sobre a situação regional, e falou-se da recente adesão de Timor–Leste à Associação das Nações do Sudeste Asiático.
A Santa Sé indica, ainda que, depois da audiência com o Santo Padre, o chefe de Estado timorense reuniu-se com o Cardeal Pietro Parolin e D. Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais.