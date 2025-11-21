Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 21 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Papa encontrou-se com o Presidente de Timor-Leste

21 nov, 2025 - 11:54 • João Malheiro

Houve uma troca de pontos de vista sobre a situação regional.

A+ / A-

O Papa encontrou-se com o o Presidente da República Democrática de Timor–Leste esta sexta-feira.

Em comunicado, a Santa Sé refere que José Ramos-Horta e Leão XIV conversaram de forma cordial sobre as boas relações com Timor-Leste e o contributo da Igreja Católica em favor da sociedade timorense.

No decorrer da conversa, houve também uma troca de pontos de vista sobre a situação regional, e falou-se da recente adesão de Timor–Leste à Associação das Nações do Sudeste Asiático.

A Santa Sé indica, ainda que, depois da audiência com o Santo Padre, o chefe de Estado timorense reuniu-se com o Cardeal Pietro Parolin e D. Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 21 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?