Grupo Vita revela novos pedidos de compensação

A coordenadora do Grupo Vita, Rute Agulhas, considera que "a Igreja tem tido um papel muito importante" na prevenção dos abusos, assumindo o papel de dar o exemplo a muitos setores da sociedade civil".

Em vésperas de um Congresso Internacional que o Grupo Vita está a organizar, a responsável sublinha, em declarações à Renascença, que a Igreja tem feiro o diagnóstico e trabalhado a resposta especializada.

Rute Agulhas destaca “não só o diagnóstico, que [a Igreja] tentou fazer em 2022, 2023, mas também, desde então, a criação de uma resposta especializada para esta problemática, que tem foco não apenas na reparação e na intervenção, mas também, sobretudo, na prevenção e na capacitação, porque é importante pensar a médio e longo prazo”.

Para a coordenadora do Grupo Vita, poderá "haver alguns desvios, alguns abrandamentos neste processo de mudança", o caminho traçado no combate ao flagelo "já não tem retorno".

A responsável acredita que, tal como o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa afirmou "até o final do ano, início de 2026 este processo poderáestar terminado e as pessoas poderão então conhecer o desfecho deste processo e o montante que irão receber"

Rute Agulhas revela que, nos últimos dias, surgiram novos pedidos de entrevista. "Na semana passada, eram 88, mas já tivemos mais pedidos de entrevistas individuais. Tivemos mais dois ou três pedidos e, portanto, estamos perto dos 90", revela.

Congresso Internacional discute melhores práticas

O congresso internacional subordinado ao tema "Da reflexão à Ação: o papel da Igreja Católica na prevenção e resposta à violência sexual" está marcado para quinta-feira, em Fátima, e já conta com mais 250 participantes inscritos de setores muito diversos.

"Temos clérigos, temos religiosos, religiosas, temos leigos que trabalham em diversas áreas no contexto da Igreja, mas também temos profissionais que trabalham noutros contextos e que entendem, e bem, que aqui pode ser também uma oportunidade de aprendizagem”, diz.

O congresso tem como objetivo aprender com a realidade de outros países, como a Irlanda, Espanha e Itália, e, ao mesmo tempo, "reforçar parcerias e adaptar algumas das práticas dos outros países", com a missão final de "tentar encontrar um caminho para uma Igreja mais protetora, e mais segura".

“Este congresso, sendo internacional, tem desde logo o objetivo também de aprendermos com outros países, nomeadamente com a Irlanda, com a Espanha, com Itália, trazendo alguns especialistas que têm uma visão mais abrangente e que trabalham nesta área em concreto há mais anos”, sublinha a responsável.

Para Rute Agulhas, “ter um dia de reflexão em torno de um objetivo que é comum, trazendo aqui olhares de diferentes áreas, diferentes setores”, é muito importante, pois, “a missão de todos é tentar encontrar aqui um caminho, rumo a uma igreja que seja mais protetora, mais segura e tentar, também, ouvir e envolver, os diversos setores da própria igreja”.