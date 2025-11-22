Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 22 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Leica

Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros

22 nov, 2025 - 14:36 • Lusa

Veja as fotos. Dinheiro será destinado a obras de caridade por desejo expresso do pontífice, falecido em abril.

A+ / A-
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction
Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros. Foto: Leitz Photographica Auction

Uma máquina fotográfica que a marca Leica ofereceu ao Papa Francisco em 2024 foi este sábado leiloada em Viena, Áustria, por 6,5 milhões de euros, que serão destinados a obras de caridade por desejo expresso do pontífice, falecido em abril.

O aparelho, do modelo M-A, é uma criação exclusiva com um corpo revestido de branco, em alusão ao vestuário papal, e com várias gravuras, entre as quais o lema de Francisco, "Miserando atque Eligendo" (Olhou para Ele com misericórdia e escolheu-O) ou o brasão do Vaticano.

De acordo com a casa de leilões Leitz Photographica Auction, organizadora da venda, o Papa decidiu que o valor do leilão fosse destinado a obras de caridade.

O preço inicial, fixado em 30.000 euros, foi rapidamente superado e chegou a 150 mil euros já na licitação "online" aberta há alguns dias, mais do dobro da avaliação do aparelho.

O diretor da casa de leilões, Alexander Sedlak, garantiu à agência de notícias EFE que esta licitação foi "a mais emocionante da história da Leica".

"Isto mostra que as câmaras Leica não são apenas ferramentas fotográficas, mas também artefactos históricos", afirmou Sedlak.

O fabricante alemão tem uma longa tradição de reservar números de série redondos para figuras ilustres e entregou ao pontífice argentino o exemplar 5.000.000, acompanhado da lendária lente Leica Noctilux-M 50 mm f/1.2.

A licitação durou quase dez minutos e foi decidida numa disputa entre dois compradores por telefone não identificados, até atingir os 6,5 milhões de euros, valor que foi recebido com um longo aplauso na sala.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 22 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?