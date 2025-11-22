Máquina fotográfica do Papa Francisco leiloada por 6,5 milhões de euros

Uma máquina fotográfica que a marca Leica ofereceu ao Papa Francisco em 2024 foi este sábado leiloada em Viena, Áustria, por 6,5 milhões de euros, que serão destinados a obras de caridade por desejo expresso do pontífice, falecido em abril.

O aparelho, do modelo M-A, é uma criação exclusiva com um corpo revestido de branco, em alusão ao vestuário papal, e com várias gravuras, entre as quais o lema de Francisco, "Miserando atque Eligendo" (Olhou para Ele com misericórdia e escolheu-O) ou o brasão do Vaticano.

De acordo com a casa de leilões Leitz Photographica Auction, organizadora da venda, o Papa decidiu que o valor do leilão fosse destinado a obras de caridade.

O preço inicial, fixado em 30.000 euros, foi rapidamente superado e chegou a 150 mil euros já na licitação "online" aberta há alguns dias, mais do dobro da avaliação do aparelho.

O diretor da casa de leilões, Alexander Sedlak, garantiu à agência de notícias EFE que esta licitação foi "a mais emocionante da história da Leica".

"Isto mostra que as câmaras Leica não são apenas ferramentas fotográficas, mas também artefactos históricos", afirmou Sedlak.

O fabricante alemão tem uma longa tradição de reservar números de série redondos para figuras ilustres e entregou ao pontífice argentino o exemplar 5.000.000, acompanhado da lendária lente Leica Noctilux-M 50 mm f/1.2.

A licitação durou quase dez minutos e foi decidida numa disputa entre dois compradores por telefone não identificados, até atingir os 6,5 milhões de euros, valor que foi recebido com um longo aplauso na sala.