Leão XIV no jubileu dos coros: “Se rezais cantando, ajudais todos a rezar”

“O coro é uma pequena família de pessoas diferentes, unidas pelo amor à música e pela oferta do próprio serviço”, disse o Papa esta manhã aos milhares de fiéis que participaram na mesa do jubileu dos coros. “O coro é um pouco um símbolo da Igreja que, voltada para o seu destino, caminha na história louvando a Deus. Embora, às vezes, esse caminho seja repleto de dificuldades e provações, e os momentos de alegria se alternem com outros mais difíceis, o canto torna a viagem mais leve e traz alívio e consolo”.

Leão XIV citou Santo Agostinho para sublinhar que “fazer parte de um coro significa avançar juntos, tomando os irmãos pela mão, ajudando-os a caminhar connosco e cantando com eles o louvor a Deus, consolando-os nos sofrimentos, exortando-os quando parecem ceder ao cansaço, dando-lhes entusiasmo quando a fadiga parece prevalecer”. E acrescentou: “Cantar lembra-nos que somos Igreja em caminho, autêntica realidade sinodal, capaz de partilhar com todos a vocação ao louvor e à alegria, numa peregrinação de amor e esperança.”

O Papa, que também gosta de cantar, sabe que participar nos coros da Igreja exige preparação, fidelidade, compreensão mútua e, “acima de tudo, uma vida espiritual profunda, de modo que, se rezais cantando, ajudais todos a rezar.” E, perante uma multidão de 60 mil pessoas, deixou uma recomendação: “Acima de tudo, sede capazes de fazer com que o povo de Deus participe sempre, sem ceder à tentação da exibição que exclui a participação ativa de toda a assembleia litúrgica no canto. Sede, desta forma, um sinal eloquente da oração da Igreja, que através da beleza da música demonstra o seu amor a Deus.”

