Papa apela à libertação de reféns na Nigéria e Camarões

O Papa Leão XIV dedicou parte do Angelus deste domingo aos "fiéis seminaristas na Nigéria e nos Camarões" que foram raptados nos últimos dias. "Recebi com imensa tristeza a notícia do rapto", confessou, adiantando que sente "uma profunda dor", sobretudo "pelos muitos rapazes e raparigas raptados e pelas suas famílias angustiadas".

Mais de 300 crianças e funcionários foram raptados esta sexta-feira por homens armados que invadiram uma escola católica na região oeste da Nigéria, naquele que já é considerado um dos piores raptos em massa alguma vez registados no país.

Segundo a Associação Cristã da Nigéria (CAN), o ataque teve lugar na escola St Mary’s, localizada na comunidade de Papiri, distrito de Agwara (Estado do Níger). Este sábado, o número de vítimas subiu para 315 pessoas – 303 alunos e 12 professores. O novo número inclui 88 estudantes que foram capturados enquanto tentavam fugir pelos matos circundantes.

"Dirijo um sincero apelo para que sejam imediatamente libertados os reféns e exorto as autoridades competentes a tomar decisões adequadas e oportunas para assegurar a sua libertação", apelou o Santo Padre, ao pedir para que se reze por todos os envolvidos e para que as escolas e igrejas "permaneçam lugares de segurança e de esperança".

A Nigéria enfrenta uma nova onda de violência por parte de grupos armados e insurgentes islamistas. Esta semana já tinham ocorrido outros dois raptos: 25 alunas numa escola em Kebbi e 50 crianças de uma escola católica na Nigéria.



No final do Angelus, Leão XIV anunciou, a propósito da sua viagem apostólica à Turquia e ao Líbano, com início na próxima quinta-feira, 27 de novembro, a publicação, neste domingo da Carta Apostólica "In unitate Fidei", sobre os 1700 anos do Concílio de Niceia.

