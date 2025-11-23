Papa envia mensagem aos peregrinos do Santuário de Almada

O Papa enviou uma mensagem aos peregrinos do Santuário de Almada, onde este domingo encerrou o congresso internacional sobre Cristo Rei e o Sagrado Coração de Jesus.

A mensagem, enviada através do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, transmite o “encorajamento” do Papa a todos, em especial os jovens, que peregrinam ao Santuário neste Dia de Cristo Rei, que a Igreja assinala como o Dia Mundial da Juventude.

“Venho transmitir da parte de Sua Santidade Leão XIV uma palavra de vivo encorajamento a todos, em especial aos jovens que, sendo da Diocese de Setúbal ou de outras proveniências. e tendo por meta comum o Santuário do Céu, se esforçam por configurar o próprio coração ao Coração de Jesus e por colocar todo o seu ser ao serviço do Reino de Cristo. Para isso, procure cada um, com afinco, ser paladino da verdade e da justiça, da misericórdia e da paz, para que os povos conheçam o Evangelho da vida, se rejam pelos seus ensinamentos, amem a Deus e em tudo Lhe deem glória”, lê-se na mensagem.



O Congresso Internacional – que assinalou os 100 anos da instituição da Festa de Cristo Rei - sem esquecer os 50 anos da diocese de Setúbal -, reuniu oradores nacionais e estrangeiros. Foram três dias de estudo e oração, com um programa que incluiu um concerto e a anteestreia de um filme. Na missa de enceramento, este domingo, o bispo de Setúbal, D. Américo Aguiar, consagrou a diocese ao Sagrado Coração de Jesus.