Papa envia mensagem aos peregrinos do Santuário de Almada

23 nov, 2025 - 13:48 • Ângela Roque
O Papa enviou uma mensagem aos peregrinos do Santuário de Almada, onde este domingo encerrou o congresso internacional sobre Cristo Rei e o Sagrado Coração de Jesus.
A mensagem, enviada através do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, transmite o “encorajamento” do Papa a todos, em especial os jovens, que peregrinam ao Santuário neste Dia de Cristo Rei, que a Igreja assinala como o Dia Mundial da Juventude.
O Congresso – que assinalou os 100 anos da instituição da Festa de Cristo Rei - sem esquecer os 50 anos da diocese de Setúbal -, reuniu oradores nacionais e estrangeiros… foram 3 dias de estudo e oração, com um programa que incluiu um concerto e a anteestreia de um filme. Na missa de enceramento, este domingo, o bispo de Setúbal, D. Américo Aguiar, consagrou a diocese ao Sagrado Coração de Jesus.