Papa: "Num mundo dilacerado, a unidade dos cristãos pode ser sinal de paz"

A Carta apostólica inclui um percurso histórico, desde os tempos turbulentos do Concílio de Niceia , refere as várias convulsões e disputas teológicas até ser reconhecido o Credo Niceno–Constantinopolitano. Ao ser declarado universalmente vinculativo, este Credo constituiu um elo de unidade entre o Oriente e o Ocidente. E, mais tarde, ao sendo mantido no século XVI, pelas comunidades eclesiais surgidas da Reforma, “o Credo Niceno–Constantinopolitano é, assim, a profissão de fé comum a todas as tradições cristãs”.

O Papa recorda que ainda este domingo, na missa dominical, pronunciamos o Credo Niceno – Constantinopolitano, “profissão de fé que une todos os cristãos” e que nos dá esperança “nos tempos difíceis que vivemos, no meio de muitas preocupações e medos, ameaças de guerra e violência, desastres naturais, graves injustiças e desequilíbrios, fome e miséria sofridas por milhões de nossos irmãos e irmãs”.

A coincidência entre o atual Ano Santo - dedicado a Cristo nossa esperança - e os 1.700 anos do primeiro Concílio Ecuménico de Niceia - que proclamou, no ano de 325, a profissão de fé em Jesus Cristo, Filho de Deus - é considerada “providencial” porque “ constitui o coração da fé cristã ”, lê-se no documento.

A publicação da Carta apostólica “In Unitate Fidei”, sobre os 1700 anos do Concilio de Niceia, surge no contexto da próxima Viagem Apostólica que o Papa realiza à Turquia e ao Líbano, entre 27 de novembro e 2 de dezembro. “Com esta carta, desejo encorajar em toda a Igreja um renovado impulso na profissão da fé , cuja verdade – que há séculos constitui o património comum dos cristãos – merece ser confessada e aprofundada de maneira sempre nova e atual”, escreve Leão XIV.

Um exame de consciência e muitas advertências

O Papa recorda que todos os batizados em Cristo têm muito em comum, desde o sinal da cruz à oração do“ Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo”, tudo está “firmemente ancorado no Credo de Nicéia e Constantinopla” E acrescenta: “o que dizemos com a boca deve vir do coração, para que seja testemunhado na vida. Devemos, em consequência, perguntar-nos: o que acontece hoje com a aceitação interior do Credo? Sentimos que ele também diz respeito à nossa situação atual? Compreendemos e vivemos o que professamos todos os domingos, e o que significa isso para a nossa vida?”

Ainda hoje, o Credo de Niceia convida os cristãos a um exame de consciência, com algumas questões que o Papa exemplifica: “O que significa Deus para mim e como testemunho a minha fé n’Ele? O único e verdadeiro Deus é realmente o Senhor da vida, ou existem ídolos mais importantes do que Deus e os seus mandamentos? Deus é para mim o Deus vivo, próximo em todas as situações, o Pai a quem me dirijo com confiança filial? É o Criador a quem devo tudo o que sou e tenho, cujos vestígios posso encontrar em cada criatura? Estou disposto a partilhar os bens da terra, que pertencem a todos, de forma justa e equitativa?” É que “o amor a Deus sem o amor ao próximo é hipocrisia; o amor radical ao próximo, sobretudo o amor aos inimigos, sem o amor a Deus, é um heroísmo que nos oprime e esmaga”, adverte Leão XIV.

É mais o que nos une do que o que nos divide

Por fim, Leão XIV destaca o “altíssimo valor ecuménico” do Concílio de Niceia. Mais recentemente, na esteira do Concílio Vaticano II e dos 30 anos da "primeira Encíclica ecuménica” de São João Paulo II, “Ut unum sint” (25 de maio de 1995), tudo ajuda a consolidar os fundamentos ecuménicos estabelecidos pelo Concílio de Nicéia.

Desde então, o Papa reconhece que o movimento ecuménico tem alcançado resultados. “Realmente, o que nos une é muito mais do que o que nos divide!”, escreve o actual pontífice. “Assim, num mundo dividido e dilacerado por muitos conflitos, a única Comunidade cristã universal pode ser sinal de paz e instrumento de reconciliação, contribuindo de forma decisiva para um compromisso mundial pela paz.”

A Carta Apostólica também não esquece o testemunho dos muitos mártires cristãos, reafirmando que “a sua memória une-nos e exorta-nos a ser testemunhas e operadores de paz no mundo”.

Restabelecer a unidade: como e quando?

Leão XIV considera que “devemos caminhar juntos para alcançar a unidade e a reconciliação entre todos os cristãos” e que “o Credo de Niceia pode ser a base e o critério de referência deste caminho”. E apresenta sugestões: “Devemos deixar para trás as controvérsias teológicas, que perderam a sua razão de ser, para adquirir um pensamento comum e, mais ainda, uma oração comum ao Espírito Santo, para que nos reúna a todos numa única fé e num único amor”.

Não se trata de regressar ao passado, ao estado anterior às divisões, nem ao reconhecimento mútuo do atual status quo da diversidade das Igrejas e das Comunidades eclesiais. O que Leão XIV deseja é “um ecumenismo voltado para o futuro, de reconciliação no caminho do diálogo, de troca dos nossos dons e patrimónios espirituais”.

Assim, o restabelecimento da unidade entre os cristãos “não pode tornar-nos mais pobres; pelo contrário, enriquece-nos.” E, tal como aconteceu em Niceia, “este objetivo só será possível através de um caminho paciente, longo e, por vezes, difícil de escuta e acolhimento recíproco. Trata-se de um desafio teológico e, mais ainda, de um desafio espiritual, que exige arrependimento e conversão da parte de todos”. Por isso, “precisamos de um ecumenismo espiritual de oração, louvor e culto, como aconteceu no Credo de Niceia e Constantinopla”, conclui Leão XIV.

A visita do Santo Padre a Niceia (atual cidade turca de Iznik) realiza-se na próxima sexta-feira, 28 de novembro, pelas 15h30 (13h30 em Portugal continental), onde participará num encontro ecuménico.