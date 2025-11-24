Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 24 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

O Ninho

Associação “O Ninho” celebra 58 anos

24 nov, 2025 - 11:00 • Henrique Cunha

Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, preside dia 28 à missa de aniversário da instituição.

A+ / A-

O Ninho, instituição particular de solidariedade social (IPSS) católica, trabalha com pessoas em situação de prostituição e vítimas de tráfico para fins de exploração sexual.

Para assinalar os seus 58 anos de existência, a IPSS celebra missa de nniversário, no dia 28 de novembro, às 18h00, na Sé Catedral de Lisboa.

“A celebração será presidida por Sua Eminência o Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, e será um momento de agradecimento, memória e esperança. Embora católica, a cerimónia é aberta a todos, num espírito de inclusão e partilha”, assinala a direção da instituição.

De acordo com o Anuário Católico, “o Ninho é um movimento católico internacional que tem como objetivo a promoção humana e social de mulheres vítimas da prostituição e mulheres traficadas para fins de exploração sexual”.

Em Portugal, o Ninho “só tem serviços em Lisboa”, contudo “recebe mulheres de todo o território nacional e provenientes de várias nacionalidades”.

“A intervenção em meio prostitucional é efectuada no distrito de Lisboa, Setúbal e Sesimbra”, esclarece o Anuário Católico.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 24 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?