Associação “O Ninho” celebra 58 anos

O Ninho, instituição particular de solidariedade social (IPSS) católica, trabalha com pessoas em situação de prostituição e vítimas de tráfico para fins de exploração sexual.

Para assinalar os seus 58 anos de existência, a IPSS celebra missa de nniversário, no dia 28 de novembro, às 18h00, na Sé Catedral de Lisboa.

“A celebração será presidida por Sua Eminência o Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, e será um momento de agradecimento, memória e esperança. Embora católica, a cerimónia é aberta a todos, num espírito de inclusão e partilha”, assinala a direção da instituição.

De acordo com o Anuário Católico, “o Ninho é um movimento católico internacional que tem como objetivo a promoção humana e social de mulheres vítimas da prostituição e mulheres traficadas para fins de exploração sexual”.

Em Portugal, o Ninho “só tem serviços em Lisboa”, contudo “recebe mulheres de todo o território nacional e provenientes de várias nacionalidades”.

“A intervenção em meio prostitucional é efectuada no distrito de Lisboa, Setúbal e Sesimbra”, esclarece o Anuário Católico.